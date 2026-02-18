Janja deixa Lula na Índia e escolhe destino depois do Carnaval

Siga o A TARDE no Google

Primeira-dama Janja e presidente Lula (PT) durante evento do governo federal - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A primeira-dama Janja Lula da Silva deixou o presidente Lula (PT) na Índia e escolheu outro destino após a maratona do Carnaval vivida pelo casal com passagens por cidades brasileiras como Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

O petista chegou ao país asiático nesta quarta-feira, 18, ao lado da primeira-dama, que faz parte da comitiva do mandatário. No entanto, ela seguiu viagem para a Coreia do Sul — segundo destino de Lula.

Conforme auxiliares ouvidos pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, Janja optou por seguir direto para Seul antes do marido para cumprir agendas com a primeira-dama sul-coreana — a Índia não tem primeira-dama atualmente.

Agenda de Lula na Índia

Em Nova Délhi, capital da Índia, Lula cumpre agendas até o próximo sábado, 21. No domingo, 22, embarca para a Coreia do Sul, onde permanece até a terça-feira, 24.

Na Índia, Lula vai participar da "Cúpula Sobre o Impacto da Inteligência Artificial". A cúpula visa refletir sobre as várias dimensões da Inteligência Artificial, com foco principal em governança.

Presidente Lula é recepcionado ao chegar em Nova Délhi, na Índia | Foto: Ricardo Stuckert/PR

Além desse encontro, também é previsto uma visita oficial à abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) no país.

A expectativa é a de que o final da viagem a Índia, o presidente consiga firmar acordos estratégicos ainda na área de minerais críticos.