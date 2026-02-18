CNU 2025: resultados individuais serão divulgados nesta quarta-feira

Siga o A TARDE no Google

Nova fase do CNU começa nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

Os resultados individuais do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) de 2025, conhecido como “Enem dos concursos” serão divulgados nesta quarta-feira, 18, às 16h no site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As informações ficarão disponíveis na “Área do Candidato”. Além do resultado definitivo da prova, com os resultados analisados, os candidatos ainda vão poder verificar o resultado do pedido das cotas e avaliação de títulos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja o calendário do CNU 2025

18 de fevereiro: divulgação dos resultados individuais definitivos e publicação das listas completas;

divulgação dos resultados individuais definitivos e publicação das listas completas; 20 de fevereiro: divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e lista de espera e convocação para que candidatos confirmem o interesse;

divulgação das listas de classificação para vagas imediatas e lista de espera e convocação para que candidatos confirmem o interesse; Até 23 de fevereiro: prazo para confirmação de interesse na 1ª rodada;

prazo para confirmação de interesse na 1ª rodada; 27 de fevereiro: divulgação da 2ª convocação;

divulgação da 2ª convocação; Até 2 de março: prazo para confirmação de interesse na 2ª rodada;

prazo para confirmação de interesse na 2ª rodada; 6 de março : divulgação da 3ª convocação;

: divulgação da 3ª convocação; Até 9 de março: prazo para confirmação de interesse na 3ª rodada; e

prazo para confirmação de interesse na 3ª rodada; e 16 de março: divulgação da classificação final.

Confirmação de interesse

Os candidatos convocados vão precisar, obrigatoriamente, confirmar o interesse em continuar no processo seletivo por meio do site oficial da FGV.

Quem não manifestar um interesse no período determinado, até o dia 23 de fevereiro, será excluído do processo seletivo.

Caso os convocados não manifestem interesse, ou desistam do processo, novas convocações serão feitas para preencher as vagas.

Entenda o “Enem dos Concursos”

O certame de responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o CNU 2025 ofertou 3.652 vagas, no total (3.144 para nível superior e 508 para nível médio).

Dessa quantia, 2.480 vagas são imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​.

As vagas estão distribuídas em 32 órgãos públicos. No ano de 2025, 42.499 pessoas prestaram a prova discursiva, que aconteceu no mês de dezembro