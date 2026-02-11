IF abre 81 vagas para professor com salários de até R$ 13,7 mil

Siga o A TARDE no Google

Foto: Divulgação | IFPI

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) lançou um edital para concurso público para preencher 81 vagas imediatas e para preenchimento de cadastro reserva para professores do ensino básico, técnico e tecnológico.

As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026, para todas as disciplinas e campus, terão caráter eliminatório e classificatório, e o resultado deve ser divulgado no dia 24 de junho deste ano.

Os profissionais selecionados irão atuar em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

O concurso será realizado em três etapas:

Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos/ Legislação. Prova de Desempenho Didático-Pedagógico Eliminatória e Classificatória Prova de Título

Salários

As remunerações também são atrativas e variam entre R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94, de acordo com o tipo de títulos e nível de escolaridade.

Confira as remunerações por títulos ou nível de escolaridade:

Graduação: R$ 6.397,19

Aperfeiçoamento: R$ 7.036,91

Especialização: R$ 7.676,63

Mestrado: R$ 9.595,78

Doutorado: R$ 13.763,94

Além da remuneração específica acima, o servidor poderá ter os seguintes benefícios, como:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-transporte;

Auxílio pré-escolar

Auxílio saúde e outros

As inscrições podem ser feitas exclusivamente na página do concurso. A taxa de inscrição está no valor de R$ 190. Têm direito à isenção candidatos que:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Confira as vagas ofertadas: