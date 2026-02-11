CONCURSO
IF abre 81 vagas para professor com salários de até R$ 13,7 mil
As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026 em todos os campus de Piauí
Por Carla Melo
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) lançou um edital para concurso público para preencher 81 vagas imediatas e para preenchimento de cadastro reserva para professores do ensino básico, técnico e tecnológico.
>> Confira o edital
As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026, para todas as disciplinas e campus, terão caráter eliminatório e classificatório, e o resultado deve ser divulgado no dia 24 de junho deste ano.
Os profissionais selecionados irão atuar em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.
O concurso será realizado em três etapas:
- Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos/ Legislação.
- Prova de Desempenho Didático-Pedagógico Eliminatória e Classificatória
- Prova de Título
Salários
As remunerações também são atrativas e variam entre R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94, de acordo com o tipo de títulos e nível de escolaridade.
Confira as remunerações por títulos ou nível de escolaridade:
- Graduação: R$ 6.397,19
- Aperfeiçoamento: R$ 7.036,91
- Especialização: R$ 7.676,63
- Mestrado: R$ 9.595,78
- Doutorado: R$ 13.763,94
Além da remuneração específica acima, o servidor poderá ter os seguintes benefícios, como:
- Auxílio-alimentação;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio pré-escolar
- Auxílio saúde e outros
As inscrições podem ser feitas exclusivamente na página do concurso. A taxa de inscrição está no valor de R$ 190. Têm direito à isenção candidatos que:
- Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal
- Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Confira as vagas ofertadas:
- Contabilidade (6 vagas)
- História (6 vagas)
- Física (5 vagas)
- Língua Portuguesa (5 vagas)
- Matemática (5 vagas)
- Informática (4 vagas)
- Biologia (4 vagas)
- Direito (4 vagas)
- Espanhol (4 vagas)
- Gestão Ambiental (4 vagas)
- Sociologia (4 vagas)
- Filosofia (3 vagas)
- Administração (3 vagas)
- Arte (3 vagas)
- Educação Física (3 vagas)
- Inglês (3 vagas)
- Música (2 vagas)
- Química (2 vagas)
- Disciplinas Pedagógicas (2 vagas)
- Disciplinas Pedagógicas/Libras (2 vagas)
- Geoprocessamento (2 vagas)
- Geografia (1 vaga)
- Agronomia (1 vaga)
- Alimentos (1 vaga)
- Engenharia Elétrica (1 vaga)
- Segurança do Trabalho (1 vaga)
