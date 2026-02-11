Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSO

IF abre 81 vagas para professor com salários de até R$ 13,7 mil

As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026 em todos os campus de Piauí

Carla Melo

Por Carla Melo

11/02/2026 - 16:48 h

As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026, para todas as disciplinas e campus
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) lançou um edital para concurso público para preencher 81 vagas imediatas e para preenchimento de cadastro reserva para professores do ensino básico, técnico e tecnológico.

>> Confira o edital

As provas serão aplicadas no dia 12 de abril de 2026, para todas as disciplinas e campus, terão caráter eliminatório e classificatório, e o resultado deve ser divulgado no dia 24 de junho deste ano.

Os profissionais selecionados irão atuar em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva.

O concurso será realizado em três etapas:

  1. Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos/ Legislação.
  2. Prova de Desempenho Didático-Pedagógico Eliminatória e Classificatória
  3. Prova de Título

Salários

As remunerações também são atrativas e variam entre R$ 6.397,19 a R$ 13.763,94, de acordo com o tipo de títulos e nível de escolaridade.

Confira as remunerações por títulos ou nível de escolaridade:

  • Graduação: R$ 6.397,19
  • Aperfeiçoamento: R$ 7.036,91
  • Especialização: R$ 7.676,63
  • Mestrado: R$ 9.595,78
  • Doutorado: R$ 13.763,94

Além da remuneração específica acima, o servidor poderá ter os seguintes benefícios, como:

  • Auxílio-alimentação;
  • Auxílio-transporte;
  • Auxílio pré-escolar
  • Auxílio saúde e outros

As inscrições podem ser feitas exclusivamente na página do concurso. A taxa de inscrição está no valor de R$ 190. Têm direito à isenção candidatos que:

  • Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal
  • Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Confira as vagas ofertadas:

  • Contabilidade (6 vagas)
  • História (6 vagas)
  • Física (5 vagas)
  • Língua Portuguesa (5 vagas)
  • Matemática (5 vagas)
  • Informática (4 vagas)
  • Biologia (4 vagas)
  • Direito (4 vagas)
  • Espanhol (4 vagas)
  • Gestão Ambiental (4 vagas)
  • Sociologia (4 vagas)
  • Filosofia (3 vagas)
  • Administração (3 vagas)
  • Arte (3 vagas)
  • Educação Física (3 vagas)
  • Inglês (3 vagas)
  • Música (2 vagas)
  • Química (2 vagas)
  • Disciplinas Pedagógicas (2 vagas)
  • Disciplinas Pedagógicas/Libras (2 vagas)
  • Geoprocessamento (2 vagas)
  • Geografia (1 vaga)
  • Agronomia (1 vaga)
  • Alimentos (1 vaga)
  • Engenharia Elétrica (1 vaga)
  • Segurança do Trabalho (1 vaga)

x