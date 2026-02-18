Concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas com salários de R$ 4 mil

Siga o A TARDE no Google

Concurso público para preencher 500 vagas - Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo abriu concurso público para preencher 500 vagas no cargo de Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe. A seleção é organizada pela Fundação Vunesp e oferece salário inicial de R$ 4 mil.

Podem participar candidatos com ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias B a E, sem restrição para atividade remunerada.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Vunesp até o dia 3 de março de 2026. A taxa é de R$ 98, com pagamento permitido até 4 de março.

O processo seletivo será dividido em quatro etapas:

Prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório (sendo a objetiva também classificatória)

Teste de aptidão física, que inclui exigência de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres,

Avaliação psicológica para verificar a compatibilidade do candidato com a função.

As provas serão aplicadas no município de São Paulo.

Para tomar posse, além da aprovação em todas as fases, o candidato deverá estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não possuir antecedentes incompatíveis com o cargo e ser considerado apto nos exames médicos específicos.

Do total de vagas, 20% são reservadas a candidatos negros, negras e afrodescendentes, e 5% a pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal.