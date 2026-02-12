Polícia Penal Federal pode convocar excedentes até o fim do concurso

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Polícia Penal Federal

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido de atualização do quantitativo de vagas para provimento no concurso público vigente da área penitenciária federal.

No ofício, o órgão solicita a autorização de 90 vagas para o cargo de Policial Penal Federal e 11 vagas para Especialista em Assistência à Execução Penal. O provimento será realizado em caráter excepcional, conforme previsto na legislação.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O pedido refere-se ao concurso cujo último edital foi publicado em 2020 e que tem validade até 25 de maio de 2026. À época, o certame ofertou vagas para Agente de Execução Penal e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal.

Segundo a Senappen, a atualização do quantitativo tem como objetivo viabilizar a nomeação dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso, em conformidade com a legislação e com as diretrizes de gestão de pessoas do Governo Federal.

Confira cronograma de convoções: