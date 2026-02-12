Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

Polícia Penal Federal pode convocar excedentes até o fim do concurso

Documento solicita novo quantitativo de vagas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/02/2026 - 11:31 h

A Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) encaminhou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) um pedido de atualização do quantitativo de vagas para provimento no concurso público vigente da área penitenciária federal.

No ofício, o órgão solicita a autorização de 90 vagas para o cargo de Policial Penal Federal e 11 vagas para Especialista em Assistência à Execução Penal. O provimento será realizado em caráter excepcional, conforme previsto na legislação.

O pedido refere-se ao concurso cujo último edital foi publicado em 2020 e que tem validade até 25 de maio de 2026. À época, o certame ofertou vagas para Agente de Execução Penal e Especialista Federal em Assistência à Execução Penal.

Leia Também:

DPE-BA divulga edital de concurso com 18 vagas para defensor público
Prefeitura de Porto Seguro abre processo seletivo para mais de 1,4 mil vagas
Começam nesta sexta inscrições para o concurso da Polícia Federal

Segundo a Senappen, a atualização do quantitativo tem como objetivo viabilizar a nomeação dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso, em conformidade com a legislação e com as diretrizes de gestão de pessoas do Governo Federal.

Confira cronograma de convoções:

  • Publicação da autorização de convocação — até março de 2026
  • Atualização da Investigação Social — março a maio de 2026
  • Início do Curso de Formação Profissional — março a maio de 2026
  • Término do Curso de Formação Profissional — até 20 de maio de 2026
  • Publicação da Homologação do Resultado Final do CFP — até 20 de maio de 2026
  • Publicação da Portaria de Nomeação — até 22 de maio de 2026
  • Inspeção Médica Oficial — entre maio e junho de 2026
  • Posse e Exercício — entre maio e junho de 2026

Tags:

concurso público legislação penal policial penal federal vagas penitenciárias

x