MORTE E MUTILAÇÃO
Homem é assassinado e tem órgão genital arrancado na Bahia
Um suspeito foi preso; polícia apura participação de outras pessoas
Por Andrêzza Moura
Um homem foi assassinado com requintes de crueldade, nesta segunda-feira, 16, no povoado de Cabeceira da Forquilha, zona rural de Encruzilhada, no sudoeste baiano. A vítima, identificada como Vanderlei Dias Miranda, teve o órgão genital mutilado, segundo informações de peritos.
Um suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso por policiais militares de Encruzilhada (B2) e conduzido ao Distrito Integrado de Segurança Pública (DISEP), em Vitória da Conquista. Apontado como co-autor do crime, ele segue à disposição da Justiça.
A Polícia Civil apura o caso e tenta estabelecer a participação de outras pessoas e o que motivou o assassinato brutal. As informações são do Blog do Sena.
