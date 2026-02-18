Menina venezuelana é encontrada morta após ser raptada

Corpo da criança foi encontrado na zona rural - Foto: Reprodução

Uma menina venezuela, de 8 anos, identificada como Miratzi Kairelis Perez Mejias, foi encontrada morta, na noite do domingo, 15, na cidade de São Manoel do Paraná, no noroeste do Paraná. Ela estava desaparecida desde a quinta-feira, 12, quando foi levada de casa pelo namorado da mãe, Daniel Luiz Ferrari, de 25.

O homem raptou a criança logo após esfaquear a ex-companheira no abdômen, uma mulher, de 39, e agredir a ex-sogra, de 81, e o filho, de 2 anos. A menina estava sob os cuidados dele, enquanto a mãe, de 33, havia ido ao mercado. O carro utilizado por Daniel na fuga foi encontrado, na sexta-feira, 13, nas proximidades do local onde o corpo de Miratzi foi abandonado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniel morreu ao confrontar os PMs | Foto: Reprodução

Daniel morreu em confronto com policiais militares ao reagir a prisão. Ele atacou os policiais e agentes do Corpo de Bombeiros com uma faca. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio e homicídio.

A mulher esfaqueada foi levada a uma unidade de saúde e depois transferida para o Hospital São Paulo, em Cianorte, onde passou por cirurgia. Segundo informações da PM, ela e o bebê não correm risco de morte.