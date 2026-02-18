Padrinho é preso após abusar de afilhada de 6 anos

Homem segue preso à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um idoso, de 71 anos, foi preso nesta quarta-feira, 18, em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado, suspeito de estupro de vulnerável. Segundo informações da polícia, a vítima, uma criança de seis anos, foi abordada pelo homem nas proximidades da casa da família.

Foi o pai da criança quem acionou a polícia militar, após ficar sabendo da situação. O suspeito, que é padrinho da vítima e vizinho da família, se aproveitou da relação de confiança para praticar o crime.

O idoso foi preso por força de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário e executado por equipes do Serviço de Investigação (SI) da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa). Investigadores que trabalhavam no plantão da Delegacia Territorial do município também atuaram na ação.

Após a prisão, o homem foi conduzido à unidade policial, onde permanece detido à disposição da Justiça.