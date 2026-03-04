Bahia tem menor número de mortes violentas em 14 anos; veja dados

Siga o A TARDE no Google

SSP-BA confirma queda acentuada de homicídios no último mês - Foto: Divulgação

O mês de fevereiro de 2026 terminou com o menor número de mortes violentas dos últimos 14 anos na Bahia, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

O índice contabiliza homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte, levando em consideração os registros das Polícias Civil e Científica.

Em números absolutos, foram 258 ocorrências de crimes graves contra a vida, contra 341 casos em 2025. Na comparação percentual, o mês de fevereiro de 2026 apresentou uma redução de 24,3%.

“Parabenizo todos os policiais e peritos por esse importante resultado. Homens e mulheres que promovem diariamente o patrulhamento ordinário, ações de inteligência e de repressão qualificada contra o crime organizado”, destacou o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.

Ressaltou ainda as ações transversais do Programa Bahia Pela Paz, garantindo novas perspectivas para os jovens baianos. “A integração entre as instituições Estaduais, Federais e Municipais, além dos Sistemas de Justiça e Defesa Social é fundamental na promoção da paz social”, completou Werner.