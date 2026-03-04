Menu
OPERAÇÃO SALVAMENTO

Suspeitos são presos por abuso sexual contra filhos e irmãos na Bahia

Dupla compartilhava material ilegal e mantinha diálogos sobre a possibilidade de produzir fotos e vídeos envolvendo as vítimas menores de idade

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/03/2026 - 14:01 h

Imagem ilustrativa da imagem Suspeitos são presos por abuso sexual contra filhos e irmãos na Bahia
-

Duas pessoas foram presas, em Salvador e Poções, municípios da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 4, por abuso sexual infantojuvenil contra os próprios filhos e irmãos. Os suspeitos são investigados por crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.

Eles foram identificados e alcançados durante a Operação Salvamento, deflagrada pela Polícia Federal, que tem como objetivo identificar e interromper a atuação de indivíduos que, além de compartilhar material ilegal, mantinham diálogos sobre a possibilidade de produzir fotos e vídeos envolvendo as vítimas menores de idade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações começaram após a PF ter acesso a conversas mantidas em uma rede social. Os mandados de prisão preventiva, busca e apreensão foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Poções.

Durante as diligências, foram apreendidos aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica especializada com o objetivo de aprofundar a identificação dos arquivos armazenados, de possíveis novas vítimas e de outros envolvidos na rede criminosa.

Alerta aos pais e responsáveis

A Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais, através de medidas como:

  • Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual;
  • Explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura;
  • Acompanhar de perto as atividades on-line dos jovens;
  • Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador;
  • Ensinar às crianças e aos adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais.

"A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e de adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas", sugere a PF.

x