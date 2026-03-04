Menu
BRUTALIDADE

Dono de bar é morto após recusar vender cerveja para cliente devedor

Suspeito atropelou idoso após uma discussão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/03/2026 - 10:14 h

Imagem ilustrativa da imagem Dono de bar é morto após recusar vender cerveja para cliente devedor
-

O dono de um bar foi morto, no último domingo, 1, após ser atropelado por um cliente que possuía uma dívida antiga no estabelecimento, localizado em Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. A vítima, Francisco das Chagas Sousa, conhecido como Chaguinha, de 68 anos, teria se recusado a vender cerveja para o suspeito.

O homem foi preso nessa terça-feira, 3. Segundo informações da Polícia Civil, ele teria tentado comprar uma cerveja no valor de R$ 4, mas foi cobrado por uma conta antiga, que ainda estava pendente.

Em seguida, agressor e vítima começaram a discutir dentro do estabelecimento e intensificaram as ofensas do lado de fora. Posteriormente, cada um entrou em seus respectivos carros, mas Chaguinha desceu.

Depois, o suspeito saiu do veículo com um objeto semelhante a uma enxada e ameaça outra pessoa. Ele volta a entrar no carro e faz uma volta para atropelar o dono do bar.

O criminoso arrasta o idoso por alguns metros e, em seguida, foge. Toda a cena foi flagrada por câmeras de segurança do local.

Informações sobre a vítima

Segundo a Polícia Militar, Francisco das Chagas Sousa chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Regional do Gama (HRG). No entanto, ele apresentou traumatismo craniano grave e não resistiu aos ferimentos.

Chaguinha foi enterrado no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

Prisão

O suspeito foi preso após ser identificado por coleta de informações e análise de imagens que circularam nas redes sociais.

O caso segue sob investigação da 20ª Delegacia de Polícia (Gama), que trabalha para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

