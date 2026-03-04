Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

'Camelô' é preso vendendo canetas emagrecedoras irregulares na Bahia

Polícia Civil apura a origem da substância e investiga possíveis outros envolvidos na distribuição

Luan Julião

Por Luan Julião

04/03/2026 - 13:48 h

Prisão aconteceu após denúncia anônima
A comercialização irregular de medicamentos levou à prisão de um homem na tarde de terça-feira, 3, em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. A abordagem ocorreu por volta das 15h, no cruzamento da Avenida Presidente Dutra com a Avenida Maria Quitéria, região central do município.

Segundo a Polícia Civil, a equipe chegou ao suspeito após receber denúncia anônima indicando que ele estaria vendendo, na rua, canetas emagrecedoras contendo a substância Tirzepatida nas proximidades de uma farmácia. O produto, conforme informado, não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Durante a revista, os policiais encontraram duas caixas de isopor utilizadas para armazenamento térmico. Dentro delas, havia oito ampolas identificadas como T.G IS – Tirzepatida 15mg/0,5ml, de fabricação estrangeira. De acordo com a polícia, cada caixa com quatro ampolas era comercializada por R$ 1,4 mil.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Territorial (DT), onde foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro sanitário. Todo o material apreendido será submetido à perícia.

As investigações seguem em andamento para apurar a origem das ampolas e identificar possíveis outros envolvidos na distribuição da substância.

Tags:

agência nacional de vigilância sanitária comercialização irregular de medicamentos falsificação de produtos médicos investigações policiais prisão por tráfico de drogas tirzepatida

x