OPERAÇÃO BANDEIRA BRANCA

Antes do BaVi, integrantes da Bamor viram alvo da PC por ataque a torcedor do Vitória

Sete suspeitos foram presos durante operação realizada nesta quarta-feira, 4

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

Victoria Isabel e Luiza Nascimento

04/03/2026 - 6:44 h | Atualizada em 04/03/2026 - 15:52

A operação ocorre às vésperas do clássico Ba-Vi
A operação ocorre às vésperas do clássico Ba-Vi

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na madrugada desta quarta-feira, 4, a Operação Bandeira Branca, que teve como um dos alvos a sede da torcida organizada Bamor, ligada ao Esporte Clube Bahia, em Salvador. A ação investiga a tentativa de homicídio contra um torcedor do Vitória, ocorrida no dia 17 de janeiro de 2026, na Avenida São Rafael, quando as vítimas foram cercadas e agredidas com socos, chutes e golpes de arma branca.

De acordo com a Polícia Civil, a ação resultou no cumprimento de 21 mandados judiciais e na prisão de sete homens. Durante a ofensiva policial, também foram apreendidos três adolescentes suspeitos de envolvimento no ataque.

As medidas judiciais cumpridas incluíram mandados de prisão temporária, de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória de adolescentes. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, carteiras de sócio de torcida organizada, arma branca e peças de vestuário utilizadas no episódio criminoso.

As medidas são executadas nos seguintes locais:

Em Salvador:

  • Fazenda Grande II
  • Fazenda Grande IV
  • Mussurunga
  • Pau da Lima
  • Canabrava
  • São Marcos
  • Castelo Branco
  • São Cristóvão
  • Trobogy
  • Pirajá
  • Nazaré
  • Itapuã
  • Águas Claras

No interior:

  • Feira de Santana
  • São Félix

Clássico BaVi

A operação ocorre às vésperas do clássico BaVi, marcado para o próximo sábado, 7, pela final do Campeonato Baiano, e tem como objetivo desarticular envolvidos em episódios de violência ligados a torcidas organizadas e reforçar a segurança pública durante o evento esportivo.

Imagem ilustrativa da imagem Antes do BaVi, integrantes da Bamor viram alvo da PC por ataque a torcedor do Vitória
| Foto: Ascom-PCBA

O que diz a Polícia Civil

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, na sede da Polícia Civil em Itapuã, a delegada Lígia Nunes de Sá detalhou o andamento das investigações sobre a tentativa de homicídio. Segundo a delegada, a investigação, iniciada em 17 de janeiro, continua em andamento e outros envolvidos no episódio ainda podem ser identificados.

"Os próximos passos serão de audiência de custódia e também desenvolver a investigação que ainda não está concluída. Outras pessoas ainda precisam ser identificadas que participaram diretamente da ação".

Delegada Lígia Nunes de Sá
Delegada Lígia Nunes de Sá | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Questionada sobre a possibilidade de os presos serem liberados antes do clássico BaVi, a delegada afirmou que a expectativa é de que isso não ocorra, mas destacou que a decisão cabe ao Judiciário. “A decisão judicial é soberana. Vamos aguardar o que será definido nas audiências de custódia”, disse.

O delegado Samuel Levi afirmou que, a partir do material apreendido durante a operação, a Polícia Civil vai aprofundar as investigações para esclarecer a dinâmica da ação criminosa.

delegado Samuel Levi
delegado Samuel Levi | Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Segundo ele, o objetivo é identificar se há outros envolvidos, entender como ocorre a organização desses confrontos entre torcidas e apurar eventuais novos crimes que possam surgir no decorrer das diligências.

"Através do do material coletado, nós vamos aprofundar as investigações para entender a dinâmica dessa praxe caminosa. Saber se há outros envolvidos, como é feito essa organização desses embates entre as torcidas, bem como eventuais novos fatos criminosos que possam vir a surgir e e serão investigados", disse.

Operação Bandeira Branca

De acordo com a PC, a identificação dos investigados foi possível a partir de diligências conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Foram realizados exames periciais e técnicas de busca e comparação facial automatizada com base em imagens registradas durante o ataque.

Leia Também:

Estupro coletivo: dois foragidos se entregaram à polícia e viram réus
Plano de massacre em escola é impedido por operação da Polícia Federal
Mulher é presa após comprar R$ 1 milhão em calças jeans

A ação conta ainda com o apoio de equipes do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), da Polícia Militar.

bamor bavi Polícia Civil Bahia Torcida Organizada

x