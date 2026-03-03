Mulher é presa após comprar R$ 1 milhão em calças jeans

Polícia cumpriu mandados em endereços residenciais e comerciais ligados à investigada - Foto: Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cumpriu nesta terça-feira, 3, quatro mandados de busca e apreensão contra uma moradora do Distrito Federal suspeita de adquirir uma grande carga de calças jeans em Goiás utilizando cheques sem fundo.

Segundo as apurações, a mulher comprou 16.637 calças jeans diretamente de uma fábrica, totalizando R$ 1.182.288,29. O pagamento teria sido feito por meio de cheques pré-datados, mas os títulos foram devolvidos já na primeira tentativa de compensação.

O empresário responsável pela fábrica informou que todas as calças jeans foram entregues em um depósito no Lago Sul (DF), local indicado pela suspeita como sendo sua loja. No momento da entrega, não houve pagamento. Apenas uma semana depois ele recebeu os cheques, que acabaram não sendo compensados.

“Após o registro de ocorrência, a vítima descobriu que o depósito teria sido locado apenas para recebimento das mercadorias e a casa onde a vítima teria ido buscar os cheques, que, segundo a autora seria dos pais, no Lago Sul, na verdade, pertencia a terceiro alheio a negociação, tendo a vítima percebido ter sido enganado”, informou a PCGO.

Durante as diligências, policiais da 15ª Delegacia Distrital de Goiânia estiveram duas vezes no Distrito Federal para tentar localizar as calças jeans, mas inicialmente não obtiveram sucesso.

Conforme a PCGO, parte das peças passou a ser revendida pela metade do valor original. A investigada foi intimada, compareceu à delegacia em Goiás acompanhada de quatro advogados, mas permaneceu em silêncio e não revelou o paradeiro da mercadoria.

A Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva da suspeita, que ainda não foi localizada, além do sequestro de bens e valores. Foram apreendidas milhares de calças jeans e uma Ford Ranger registrada em nome da investigada, com o objetivo de assegurar eventual ressarcimento ao empresário.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário. As ações foram realizadas por equipes de Goiânia, com apoio das delegacias de Formosa e do Distrito Federal.