VIOLÊNCIA
Suspeitos morrem em confronto após fazerem família refém em Santa Cruz
Durante a ação, outros quatro homens foram presos, e um adolescente apreendido
Por Luiza Nascimento
Dois homens morreram em confronto com a agentes da Polícia Militar, após fazerem uma família refém no bairro Santa Cruz, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 3. Na ação, quatro foram presos e um adolescente apreendido.
De acordo com nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de homens armados na região, em uma localidade conhecida como Globo. No entanto, ao chegarem, foram recebidos a tiros.
Durante o confronto,os suspeitos invadiram uma residência e fizeram reféns. Em seguida, especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram as negociações, que resultaram na rendição dos criminosos e na libertação dos reféns após cerca de três horas.
No entanto, em meio à negociação, policiais da Rondesp, que faziam a segurança do perímetro, foram atacados por suspeitos, iniciando outro confronto.
Na ação, dois criminosos foram atingidos e, posteriormente, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Não há informações sobre a identidade deles.
Prisão dos outros suspeitos
Além dos mortos, a polícia apreendeu um adolescente para a a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e prendeu outros quatro suspeitos, que foram levados para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHP).
São eles:
- Daniel Silva de Jesus Santos;
- Wesley Souza da Silva;
- Robert Meneses de Macêdo;
- Luan Araújo Lopes.
A ocorrência resultou na apreensão de:
- 2 pistolas;
- 1 revólver;
- 2 granadas;
- 12 celulares;
- 6 relógios;
- porções de maconha;
- porções de cocaína.
O policiamento segue reforçado na região. Os ônibus do transporte público deixaram de entrar na Santa Cruz, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h.
