POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Suspeitos morrem em confronto após fazerem família refém em Santa Cruz

Durante a ação, outros quatro homens foram presos, e um adolescente apreendido

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

03/03/2026 - 8:57 h

Imagem ilustrativa da imagem Suspeitos morrem em confronto após fazerem família refém em Santa Cruz
-

Dois homens morreram em confronto com a agentes da Polícia Militar, após fazerem uma família refém no bairro Santa Cruz, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 3. Na ação, quatro foram presos e um adolescente apreendido.

De acordo com nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de homens armados na região, em uma localidade conhecida como Globo. No entanto, ao chegarem, foram recebidos a tiros.

Durante o confronto,os suspeitos invadiram uma residência e fizeram reféns. Em seguida, especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram as negociações, que resultaram na rendição dos criminosos e na libertação dos reféns após cerca de três horas.

No entanto, em meio à negociação, policiais da Rondesp, que faziam a segurança do perímetro, foram atacados por suspeitos, iniciando outro confronto.

Na ação, dois criminosos foram atingidos e, posteriormente, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Não há informações sobre a identidade deles.

Prisão dos outros suspeitos

Além dos mortos, a polícia apreendeu um adolescente para a a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e prendeu outros quatro suspeitos, que foram levados para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHP).

São eles:

  • Daniel Silva de Jesus Santos;
  • Wesley Souza da Silva;
  • Robert Meneses de Macêdo;
  • Luan Araújo Lopes.

A ocorrência resultou na apreensão de:

  • 2 pistolas;
  • 1 revólver;
  • 2 granadas;
  • 12 celulares;
  • 6 relógios;
  • porções de maconha;
  • porções de cocaína.

O policiamento segue reforçado na região. Os ônibus do transporte público deixaram de entrar na Santa Cruz, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h.

