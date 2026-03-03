Suspeitos morrem em confronto após fazerem família refém em Santa Cruz

Siga o A TARDE no Google

Dois homens morreram em confronto com a agentes da Polícia Militar, após fazerem uma família refém no bairro Santa Cruz, em Salvador, na madrugada desta terça-feira, 3. Na ação, quatro foram presos e um adolescente apreendido.

De acordo com nota enviada ao Portal A TARDE, a PM informou que foi acionada para averiguar uma denúncia de homens armados na região, em uma localidade conhecida como Globo. No entanto, ao chegarem, foram recebidos a tiros.

Durante o confronto,os suspeitos invadiram uma residência e fizeram reféns. Em seguida, especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) assumiram as negociações, que resultaram na rendição dos criminosos e na libertação dos reféns após cerca de três horas.

No entanto, em meio à negociação, policiais da Rondesp, que faziam a segurança do perímetro, foram atacados por suspeitos, iniciando outro confronto.

Na ação, dois criminosos foram atingidos e, posteriormente, socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Não há informações sobre a identidade deles.

Prisão dos outros suspeitos

Além dos mortos, a polícia apreendeu um adolescente para a a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e prendeu outros quatro suspeitos, que foram levados para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHP).

São eles:

Daniel Silva de Jesus Santos;

Wesley Souza da Silva;

Robert Meneses de Macêdo;

Luan Araújo Lopes.

A ocorrência resultou na apreensão de:

2 pistolas;

1 revólver;

2 granadas;

12 celulares;

6 relógios;

porções de maconha;

porções de cocaína.

O policiamento segue reforçado na região. Os ônibus do transporte público deixaram de entrar na Santa Cruz, mas o serviço foi normalizado por volta das 8h.