Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESCONDERAM NA MARMITA

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Casos são distintos e envolvem duas visitantes e dois custodiados diferentes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

03/03/2026 - 7:55 h | Atualizada em 03/03/2026 - 8:07

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador
Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador -

Duas mulheres foram flagradas nesta segunda-feira, 2, ao tentar entrar na Cadeia Pública de Salvador (CPSa) com drogas escondidas em marmitas que seriam entregues aos filhos, internos do sistema prisional baiano.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), apesar da semelhança no modo de ocultação, os casos são distintos e envolvem duas visitantes e dois custodiados diferentes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No primeiro flagrante, durante o procedimento de revista de rotina, policiais penais identificaram substância ilícita escondida no interior de uma vasilha com farofa. Após inspeção minuciosa, foram encontrados aproximadamente 38 gramas de substância análoga à maconha. A visitante foi imediatamente conduzida à sala de segurança da unidade e, em seguida, encaminhada à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Leia Também:

Criança é feita refém por suspeitos no Nordeste de Amaralina
Professor é preso suspeito de abusar alunas no sudoeste da Bahia
Serralheiro é morto a golpes de barra de ferro na Bahia

Em outra ocorrência, registrada no mesmo dia e na mesma unidade prisional, uma segunda visitante foi surpreendida durante a inspeção dos pertences ao tentar ingressar com cerca de 13 gramas de substância análoga a haxixe, igualmente ocultadas em uma vasilha com farofa. Assim como no primeiro caso, a mulher foi conduzida à sala de segurança e posteriormente apresentada à autoridade policial para as providências legais.

As duas situações foram comunicadas à direção da unidade e devidamente registradas no sistema interno da CPSa.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cadeia Pública de Salvador drogas mães

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x