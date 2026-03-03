Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Mulheres tentaram entrar na Cadeia Pública de Salvador - Foto: Seap

Duas mulheres foram flagradas nesta segunda-feira, 2, ao tentar entrar na Cadeia Pública de Salvador (CPSa) com drogas escondidas em marmitas que seriam entregues aos filhos, internos do sistema prisional baiano.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), apesar da semelhança no modo de ocultação, os casos são distintos e envolvem duas visitantes e dois custodiados diferentes.

No primeiro flagrante, durante o procedimento de revista de rotina, policiais penais identificaram substância ilícita escondida no interior de uma vasilha com farofa. Após inspeção minuciosa, foram encontrados aproximadamente 38 gramas de substância análoga à maconha. A visitante foi imediatamente conduzida à sala de segurança da unidade e, em seguida, encaminhada à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Em outra ocorrência, registrada no mesmo dia e na mesma unidade prisional, uma segunda visitante foi surpreendida durante a inspeção dos pertences ao tentar ingressar com cerca de 13 gramas de substância análoga a haxixe, igualmente ocultadas em uma vasilha com farofa. Assim como no primeiro caso, a mulher foi conduzida à sala de segurança e posteriormente apresentada à autoridade policial para as providências legais.

As duas situações foram comunicadas à direção da unidade e devidamente registradas no sistema interno da CPSa.

