Professor é preso suspeito de abusar alunas no sudoeste da Bahia

Um professor de matemática foi preso nesta segunda-feira, 2, suspeito de praticar crimes sexuais contra cinco alunas adolescentes, na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as ações teriam ocorrido dentro da escola municipal onde o homem de 48 anos trabalhava e elas estudavam.

O relato das vítimas, com idades entre 12 e 13 anos, aponta que “toques indevidos” nas partes íntimas das adolescentes aconteciam durante a correção de cadernos. Os abusos teriam acontecido entre os meses de março e novembro de 2025, ou seja, durante praticamente quase todo o ano letivo.

A polícia ainda informou que o caso passou a ser investigado em setembro do ano passado, depois que duas das vítimas contaram a situação durante uma aula, onde foi aberto um espaço de conversa segura entre os estudantes, o que motivou as demais adolescentes.

Além dos relatos colhidos na delegacia da cidade, as vítimas confirmaram os fatos em Depoimento Especial à Justiça, em janeiro de 2026.

O professor foi detido nesta segunda-feira a partir do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Durante a ação que prendeu o homem, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido, de modo que o celular do professor foi levado para perícia.

A polícia informou que a medida foi tomada depois que o suspeito tentou interferir na coleta de provas, ao buscar ex-alunas para assinarem declarações em sua defesa.