Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRISÃO PREVENTIVA

Professor é preso suspeito de abusar alunas no sudoeste da Bahia

Crimes sexuais teriam acontecido dentro do ambiente escolar

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/03/2026 - 22:59 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Professor é preso suspeito de abusar alunas no sudoeste da Bahia
-

Um professor de matemática foi preso nesta segunda-feira, 2, suspeito de praticar crimes sexuais contra cinco alunas adolescentes, na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as ações teriam ocorrido dentro da escola municipal onde o homem de 48 anos trabalhava e elas estudavam.

O relato das vítimas, com idades entre 12 e 13 anos, aponta que “toques indevidos” nas partes íntimas das adolescentes aconteciam durante a correção de cadernos. Os abusos teriam acontecido entre os meses de março e novembro de 2025, ou seja, durante praticamente quase todo o ano letivo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Serralheiro é morto a golpes de barra de ferro na Bahia
Homem esfaqueia patroa até a morte e agride marido com marreta na BA
Lucas Terra: Justiça julga recurso que pode anular condenações de pastores

A polícia ainda informou que o caso passou a ser investigado em setembro do ano passado, depois que duas das vítimas contaram a situação durante uma aula, onde foi aberto um espaço de conversa segura entre os estudantes, o que motivou as demais adolescentes.

Além dos relatos colhidos na delegacia da cidade, as vítimas confirmaram os fatos em Depoimento Especial à Justiça, em janeiro de 2026.

O professor foi detido nesta segunda-feira a partir do cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Durante a ação que prendeu o homem, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido, de modo que o celular do professor foi levado para perícia.

A polícia informou que a medida foi tomada depois que o suspeito tentou interferir na coleta de provas, ao buscar ex-alunas para assinarem declarações em sua defesa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual Direitos das Crianças Educação segurança escolar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

x