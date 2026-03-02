Serralheiro é morto a golpes de barra de ferro na Bahia

- Foto: Reprodução | SSP-BA

Um serralheiro de 34 anos morreu após ser agredido com uma barra de ferro na última sexta-feira, 27, no distrito de Terra Preta, no município de Valença, região do baixo sul do estado. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o principal suspeito do crime é um colega de trabalho da vítima.

A vítima foi identificada como Lucicleiton Monteiro Alves. Testemunhas relataram que ele voltava do trabalho quando foi atacado. Os dois homens trabalhavam juntos.

Suspeito prestou depoimento

Segundo informações da polícia, o suspeito compareceu espontaneamente à delegacia após o ocorrido. Em depoimento, ele afirmou que houve uma discussão entre os dois, com troca de xingamentos. Ainda de acordo com o relato, Lucicleiton teria pegado uma barra de ferro durante o desentendimento, mas o suspeito tomou o objeto e o atingiu.

O serralheiro chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), porém não resistiu aos ferimentos.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado por não haver situação de flagrante. A polícia informou que o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do crime.