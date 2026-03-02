Menu
CRIME BRUTAL

Homem esfaqueia patroa até a morte e agride marido com marreta na BA

Segundo a polícia, havia marcas de sangue em diferentes pontos da casa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/03/2026 - 18:15 h

Imagem ilustrativa da imagem Homem esfaqueia patroa até a morte e agride marido com marreta na BA
-

Uma mulher de 45 anos foi assassinada a facadas dentro da própria residência, enquanto o marido, de 72 anos, ficou ferido após ser atacado com uma marreta. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 2, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana. O principal suspeito é o caseiro da propriedade onde o casal morava, ao lado de uma fábrica.

A vítima foi identificada como Eliane Matos Santana Pedreira. Já o marido dela, Valter, foi encontrado confuso, com hematomas e ferimentos no rosto.

Dinâmica do crime

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, policiais estiveram na casa e localizaram Eliane caída no quarto, sem sinais de vida. Também foram encontradas manchas de sangue em diferentes cômodos da residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram o óbito da mulher no local. O idoso foi socorrido e levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde permanece internado.

Em depoimento à polícia, o marido contou que os dois dormiam quando foram surpreendidos pelo agressor. Ele relatou ainda que havia tido recentemente um desentendimento com o caseiro da empresa, um homem de 36 anos contratado há cerca de quatro meses.

Segundo o idoso, o funcionário costumava pedir dinheiro emprestado com frequência, alegando dificuldades financeiras. Há suspeita de que os valores estivessem sendo usados em jogos de azar e que o homem tenha retornado ao local em busca de mais dinheiro.

Investigação

Após o crime, o carro da família desapareceu da residência e o caseiro não foi mais encontrado. Até a última atualização desta reportagem, ele seguia foragido.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo de Eliane foi encaminhado para necropsia no Departamento de Polícia Técnica da Bahia. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

