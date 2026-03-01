Menu
CRIME

Jovem é atacada a tiros durante discussão por ciúmes na Bahia

Jovem relatou que o autor dos disparos seria um homem com quem ela já havia se relacionado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/03/2026 - 22:07 h

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser atingida por disparos de arma de fogo durante uma briga motivada por ciúmes em Feira de Santana. O caso ocorreu na quinta-feira, 26, e, até este domingo (1º), a vítima segue internada, sem previsão de receber alta médica.

A jovem relatou que o autor dos disparos seria um homem com quem ela já havia se relacionado. Segundo a vítima, a confusão começou após provocações feitas pela atual companheira dele.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. Após trocar mensagens com a mulher, a jovem marcou uma conversa na casa da tia, localizada no bairro Jardim Cruzeiro. O suspeito acompanhou a namorada até o local.

Nas gravações, é possível ver quando os dois se aproximam da vítima. Pouco depois, o homem saca uma arma e começa a atirar. A jovem tenta fugir e entra na residência da tia, mas o suspeito a segue e continua disparando. Pelo menos seis tiros são ouvidos, e dois deles atingem a vítima.

Socorrida

Ela foi socorrida e levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). Um dos projéteis atingiu o braço e já foi retirado durante cirurgia. O outro ficou alojado na região do peito e ainda deverá ser removido em um novo procedimento.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana, que trata o caso como tentativa de homicídio. A Polícia Civil da Bahia informou que segue reunindo depoimentos e outras informações para esclarecer o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

