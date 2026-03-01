BAHIA
Operação Mulheres prende homem por descumprimento de medidas protetiva
Suspeito possui diversos registros policiais, incluindo lesão corporal dolosa
Por Leilane Teixeira
Um homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira, 27, durante a Operação Mulheres, realizada pela Polícia Civil da Bahia em Feira de Santana. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
De acordo com a polícia, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Feira de Santana após o suspeito descumprir, de forma recorrente, medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
Registros policiais
Ainda segundo as investigações, o homem possui diversos registros policiais, incluindo lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), ameaça e dois registros de descumprimento de medida protetiva.
Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes. A vítima foi um amigo da ex-companheira do suspeito, que teria sido atingido no peito com um golpe de arma branca.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, passou pelos exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.
