POLÍCIA
BAHIA

Operação Mulheres prende homem por descumprimento de medidas protetiva

Suspeito possui diversos registros policiais, incluindo lesão corporal dolosa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

01/03/2026 - 16:16 h




Um homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira, 27, durante a Operação Mulheres, realizada pela Polícia Civil da Bahia em Feira de Santana. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

De acordo com a polícia, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Feira de Santana após o suspeito descumprir, de forma recorrente, medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Registros policiais

Ainda segundo as investigações, o homem possui diversos registros policiais, incluindo lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), ameaça e dois registros de descumprimento de medida protetiva.

Ele também é investigado por uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes. A vítima foi um amigo da ex-companheira do suspeito, que teria sido atingido no peito com um golpe de arma branca.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial, passou pelos exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

