Chuva força pouso de avião com carga de cocaína avaliada em R$ 26 milhões

Carga e envolvidos foram levados para a Polícia Federal - Foto: Reprodução

Uma operação policial no Sudoeste do Maranhão terminou com a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína na noite de sábado, 28. A droga estava a bordo de uma aeronave de pequeno porte que precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda no município de João Lisboa. O carregamento, estimado em cerca de R$ 26 milhões, foi encontrado pelos agentes no interior do avião.

O avião, identificado pelo prefixo PT-KRE, havia decolado de Trinidad, no estado de Beni, na Bolívia, e transportava aproximadamente 515 quilos de cocaína com destino a São Luís, capital maranhense. Segundo informações da Polícia Militar, as fortes chuvas, baixa visibilidade e o nível crítico de combustível obrigaram o piloto a realizar a aterrissagem em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá.

No momento da apreensão, dois homens que estavam na aeronave foram detidos. Eles informaram que o plano original era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, antes de seguir com a droga até a capital.

A carga e os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que conduzirá as investigações sobre o caso.