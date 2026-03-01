POLÍCIA
Chuva força pouso de avião com carga de cocaína avaliada em R$ 26 milhões
Aeronave de pequeno porte precisou aterrissar em fazenda após chuvas e baixa visibilidade
Por Luan Julião
Uma operação policial no Sudoeste do Maranhão terminou com a apreensão de mais de meia tonelada de cocaína na noite de sábado, 28. A droga estava a bordo de uma aeronave de pequeno porte que precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda no município de João Lisboa. O carregamento, estimado em cerca de R$ 26 milhões, foi encontrado pelos agentes no interior do avião.
O avião, identificado pelo prefixo PT-KRE, havia decolado de Trinidad, no estado de Beni, na Bolívia, e transportava aproximadamente 515 quilos de cocaína com destino a São Luís, capital maranhense. Segundo informações da Polícia Militar, as fortes chuvas, baixa visibilidade e o nível crítico de combustível obrigaram o piloto a realizar a aterrissagem em uma propriedade rural na região do povoado Jatobá.
No momento da apreensão, dois homens que estavam na aeronave foram detidos. Eles informaram que o plano original era pousar na região de Pinheiro, na Baixada Maranhense, antes de seguir com a droga até a capital.
A carga e os suspeitos foram levados para a sede da Polícia Federal em Imperatriz, que conduzirá as investigações sobre o caso.
