Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é baleada no braço e mantida refém durante ataque do ex-namorado

Suspeito de 28 anos não aceitava o fim do relacionamento e foi preso por tentativa de feminicídio

Luan Julião

Por Luan Julião

28/02/2026 - 20:32 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação
Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação -

Uma tentativa de reaproximação terminou em violência na noite de sexta-feira, 27, em Itapetinga, no sudoeste baiano. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após atacar a ex-companheira, de 22 anos, e é investigado por tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e tentou convencer a mulher a reatar. Diante da recusa, ele a fez refém. Durante a ação, a vítima foi atingida por disparos no braço. Apesar dos ferimentos, ela sofreu apenas lesões e não corre risco de morte.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mulher é resgatada durante “tribunal do crime” no sul da Bahia
Homem é preso suspeito de ocultar corpo carbonizado em geladeira
Filha é baleada durante velório da mãe e disparo atinge caixão

Ainda segundo a polícia, com a chegada das equipes, o homem fugiu para uma área de mata próxima e efetuou novos disparos contra a jovem. Em seguida, atirou contra o próprio pescoço. Ele foi socorrido e levado ao hospital do município, onde permanece internado sob custódia policial.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre .32 e dinheiro em espécie. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga, que lavrou o auto de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio e segue com as investigações.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

investigação criminal itapetinga Polícia Civil Relacionamento Abusivo Tentativa de Feminicídio violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x