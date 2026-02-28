Mulher é baleada no braço e mantida refém durante ataque do ex-namorado

Revólver calibre .32 e dinheiro em espécie foram apreendidos durante a ação - Foto: Divulgação | PMSE

Uma tentativa de reaproximação terminou em violência na noite de sexta-feira, 27, em Itapetinga, no sudoeste baiano. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após atacar a ex-companheira, de 22 anos, e é investigado por tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e tentou convencer a mulher a reatar. Diante da recusa, ele a fez refém. Durante a ação, a vítima foi atingida por disparos no braço. Apesar dos ferimentos, ela sofreu apenas lesões e não corre risco de morte.

Ainda segundo a polícia, com a chegada das equipes, o homem fugiu para uma área de mata próxima e efetuou novos disparos contra a jovem. Em seguida, atirou contra o próprio pescoço. Ele foi socorrido e levado ao hospital do município, onde permanece internado sob custódia policial.

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre .32 e dinheiro em espécie. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga, que lavrou o auto de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio e segue com as investigações.