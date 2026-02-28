Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Filha é baleada durante velório da mãe e disparo atinge caixão

Testemunhas relataram que dois homens em uma moto dourada passaram atirando

Luan Julião

Por Luan Julião

28/02/2026 - 17:11 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi
Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi -

Um velório que reunia familiares e amigos no Centro de Baependi foi interrompido por tiros na tarde de sexta-feira, 27. A filha da mulher que estava sendo velada acabou baleada em frente à Igreja Matriz de Baependi, transformando o momento de despedida em uma cena de correria e tensão.

A vítima é Amanda Arantes. De acordo com informações preliminares, pelo menos nove disparos foram feitos contra ela. Cinco atingiram o corpo da mulher. Um dos projéteis ficou alojado nas costas, próximo à coluna. Outros acertaram a perna e a panturrilha. Amanda ainda sofreu ferimentos de raspão em uma das mãos e em um braço.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante o ataque, um tiro atingiu o chão da igreja e outro perfurou o caixão onde estava o corpo da mãe da vítima. No local, a Polícia Militar recolheu cápsulas deflagradas que serão analisadas.

Leia Também:

Homem é preso na Bahia por stalking digital e envio de fotos íntimas
Prostituição no Roblox: grupo alvo da polícia anunciava ‘jobs’ no jogo
Homem com problema psicológico é executado a tiros na Bahia

Amanda foi socorrida com vida e levada inicialmente ao Hospital Cônego Monte Raso. Em razão da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida por volta das 23h para outra unidade hospitalar da região.

Testemunhas afirmaram que os disparos foram efetuados por dois homens que passaram em uma motocicleta dourada sem placa. Um dos suspeitos, que estava na garupa, usava tênis azul. Após o crime, a dupla fugiu.

A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A polícia realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baependi Motivação de Crimes polícia militar segurança pública tiros velório

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x