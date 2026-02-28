Filha é baleada durante velório da mãe e disparo atinge caixão

Ataque aconteceu em frente à igreja no Centro de Baependi - Foto: Reprodução \ Redes Sociais

Um velório que reunia familiares e amigos no Centro de Baependi foi interrompido por tiros na tarde de sexta-feira, 27. A filha da mulher que estava sendo velada acabou baleada em frente à Igreja Matriz de Baependi, transformando o momento de despedida em uma cena de correria e tensão.

A vítima é Amanda Arantes. De acordo com informações preliminares, pelo menos nove disparos foram feitos contra ela. Cinco atingiram o corpo da mulher. Um dos projéteis ficou alojado nas costas, próximo à coluna. Outros acertaram a perna e a panturrilha. Amanda ainda sofreu ferimentos de raspão em uma das mãos e em um braço.

Durante o ataque, um tiro atingiu o chão da igreja e outro perfurou o caixão onde estava o corpo da mãe da vítima. No local, a Polícia Militar recolheu cápsulas deflagradas que serão analisadas.

Amanda foi socorrida com vida e levada inicialmente ao Hospital Cônego Monte Raso. Em razão da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida por volta das 23h para outra unidade hospitalar da região.

Testemunhas afirmaram que os disparos foram efetuados por dois homens que passaram em uma motocicleta dourada sem placa. Um dos suspeitos, que estava na garupa, usava tênis azul. Após o crime, a dupla fugiu.

A motivação do ataque ainda não foi esclarecida. A polícia realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos.