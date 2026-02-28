Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO FIM DE JOGO

Prostituição no Roblox: grupo alvo da polícia anunciava ‘jobs’ no jogo

Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/02/2026 - 13:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo -

Deflagrada pela Polícia Civil na manhã deste sábado, 28, a Operação Fim de Jogo desarticulou um grupo suspeito de promover conteúdos criminosos dentro do Roblox, plataforma digital amplamente utilizada por crianças e adolescentes.

Segundo a investigação, entre as práticas investigadas está a incitação à prostituição virtual por meio da oferta de “jobs” em salas temáticas conhecidas como “bailes”.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ação foi conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apontado como responsável por administrar uma das salas chamadas de “Baile da Rocinha”.

A polícia revelou que o ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas.

Leia Também:

Criança é vítima de abuso sexual após ser aliciada pelo Roblox
Polícia Civil investiga baile da facção CV dentro do jogo Roblox
Roblox: saiba o que é o jogo e o motivo de revolta de crianças

“Jobs”

De acordo com os investigadores, o que mais chamou a atenção foi a oferta de “jobs” dentro do jogo, termo que, conforme a polícia, era utilizado para designar interações que remetiam à prostituição virtual.

Além disso, as apurações indicam que crianças e adolescentes eram expostos a esse tipo de conteúdo em um espaço originalmente destinado ao entretenimento.

A investigação teve início em janeiro, após denúncias de pais e responsáveis. A DCAV disse que as salas funcionavam como verdadeiros “bailes virtuais”, onde usuários criavam personagens armados, simulavam confrontos contra policiais e promoviam disputas associadas a facções.

Além da prisão de um dos investigados, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra outro suspeito. Celulares, computadores e dispositivos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia para identificar a extensão da rede e possíveis vítimas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Polícia Civil prostituição Roblox

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x