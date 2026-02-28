OPERAÇÃO FIM DE JOGO
Prostituição no Roblox: grupo alvo da polícia anunciava ‘jobs’ no jogo
Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular o grupo
Por Edvaldo Sales
Deflagrada pela Polícia Civil na manhã deste sábado, 28, a Operação Fim de Jogo desarticulou um grupo suspeito de promover conteúdos criminosos dentro do Roblox, plataforma digital amplamente utilizada por crianças e adolescentes.
Segundo a investigação, entre as práticas investigadas está a incitação à prostituição virtual por meio da oferta de “jobs” em salas temáticas conhecidas como “bailes”.
A ação foi conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV). Um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, apontado como responsável por administrar uma das salas chamadas de “Baile da Rocinha”.
A polícia revelou que o ambiente virtual reproduzia cenários com exaltação a facções criminosas, simulação de uso de drogas e armas.
“Jobs”
De acordo com os investigadores, o que mais chamou a atenção foi a oferta de “jobs” dentro do jogo, termo que, conforme a polícia, era utilizado para designar interações que remetiam à prostituição virtual.
Além disso, as apurações indicam que crianças e adolescentes eram expostos a esse tipo de conteúdo em um espaço originalmente destinado ao entretenimento.
A investigação teve início em janeiro, após denúncias de pais e responsáveis. A DCAV disse que as salas funcionavam como verdadeiros “bailes virtuais”, onde usuários criavam personagens armados, simulavam confrontos contra policiais e promoviam disputas associadas a facções.
Além da prisão de um dos investigados, mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra outro suspeito. Celulares, computadores e dispositivos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia para identificar a extensão da rede e possíveis vítimas.
