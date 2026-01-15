Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Roblox: saiba o que é o jogo e o motivo de revolta de crianças

Jogo voltou a ser colocado em alta por conta de um protesto virtual

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/01/2026 - 16:17 h
O Roblox foi posto em alta novamente por contra de protestos virtuais -

O jogo de videogame Roblox ganhou grande proporção nos últimos dias por conta de sua comunidade, majoritariamente composta por crianças, iniciarem uma onda de protestos virtuais contra a restrição do uso de chats para menores de idades, que foi imposta na última quarta-feira, 7.

Agora, os jogadores vão precisar verificar a idade e só vão poder conversar com usuários de faixas etárias parecidas.

A movimentação gerou a “Revolta do Roblox” onde os jogadores exibiram “cartazes” nas “ruas” do jogo, que simulam alguns ambientes reais.

Usuários protestando no Roblox | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Até o influenciador Felca, que viralizou no ano de 2025 por falar sobre segurança infantil na internet, foi alvo desses protestos. Ele publicou em suas redes sociais que recebeu mensagens como "eu vou te matar" e "você não tem direito a proibir nada das crianças".

O que mudou?

A plataforma de jogos Roblox, que é muito popular entre as crianças, precisou realizar mudanças para aumentar sua segurança interna. Com isso, os usuários vão precisar comprovar a idade pelo sistema de verificação facial para utilizar o chat.

Crianças com menos de 9 anos terão o uso permitido somente com autorização de responsáveis, já os usuários que tiverem mais de 13 anos de idade vão poder conversar somente com usuários de idades próximas.

Novas regras de chat do Roblox | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O que é o Roblox?

O Roblox é uma plataforma online de criação e divulgação de jogos 3D disponível para Xbox One, PC, MacOS, Android e iOS (iPhone e iPad).

Entenda como ele funciona

Ele é uma plataforma de criação de jogos 3D que permite ao usuário tanto criar quanto jogar produções feitas por outras pessoas.

Ou seja, o Roblox não é um jogo como estamos acostumados, mas uma plataforma de criação e divulgação que também permite que seus usuários joguem.

Como acessar

Para poder utilizar as funcionalidades do Roblox basta abrir uma conta de forma gratuita e decidir se vai optar somente por jogar produções de outros usuários, se vai se arriscar como um criador, ou se vai viajar entre ambos os mundos.

