Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

IA do Google terá acesso informações pessoais para respostas mais precisas

Tal função do Gemini será que o assistente virtual dê respostas cada vez mais pessoais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/01/2026 - 17:50 h
IA do Google vai ter acesso a dados do usuário
IA do Google vai ter acesso a dados do usuário -

A inteligência artificial (IA) do Google, Gemini, recebeu uma nova atualização nesta quarta-feira, 14, que faz parte do novo recurso de integração chamado de Inteligência Pessoal. A função foi criada para que a IA responda de forma mais contextual.

Essas respostas serão baseadas nas informações do Gmail, calendário, YouTube, Fotos e outras funções do usuário. Esses dados, de acordo com a empresa, não serão utilizados para treinar seus outros grandes modelos de linguagem (LLM).

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ideia busca tornar Gemini um assistente de IA cada vez mais pessoal e único. Já a Inteligência Pessoal pode conectar os aplicativos e serviços do Google para personalizar a experiência do usuário.

A função funciona como se o usuário cedesse acesso à informações de e-mail, o que mais gosta de assistir, suas fotos e vídeos e em quais cidades costuma passar as férias para que as respostas sejam mais específicas.

  • O acesso à Inteligência Pessoal no Gemini começa hoje, mas para um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos;
  • O recurso será liberado gratuitamente, mas nesse período de testes é restrito aos assinantes dos planos Google AI Pro e AI Ultra;
  • Ele está disponível para acesso no Android, iPhone (iOS) e na Web, e também será disponibilizado no Modo IA da Busca;
  • Vale notar que todos os modelos do Gemini estão disponíveis para uso.

Com isso, seguindo a linha de pensamento da companhia, o Gemini vai ser capaz de sugerir, por exemplo, o tipo de pneu escolher para seu carro, visto que ele vai saber suas preferências.

Outro exemplo, dado pelo VP do Google Labs, Gemini e AI Studio, Josh Wood ward, afirma que o Gemini conseguirá dar “ótimas dicas de livros, séries, roupas e viagens”.

Isso deve acontecer por conta do cruzamento de dados ao analisar os interesses dos usuários, tendo como base informações do Gmail e Google Fotos.

Leia Também:

Início do fim? 2026 pode ser o último ano de funcionamento do PS4
Crise no X: Grok é usado para criar imagens íntimas sem consenso
X limita a geração de imagens pelo Grok somente para assinantes
Open AI cria função do ChatGPT para responder sobre a saúde do usuário

“Privacidade como princípio fundamental”

De acordo com o Google, a Inteligência Pessoal foi construída “com a privacidade como princípio fundamental”. A empresa reforça que a conexão com esses serviços e o acesso aos dados pessoais estão como desativados por padrão.

Caso o usuário ative, o usuário poderá selecionar quais apps serão conectados:

  • Gmail;
  • Agenda;
  • Drive;
  • Fotos;
  • YouTube;
  • Busca.

O Google garante ainda que sua IA vai exibir uma referência ou explicar de onde a informação foi retirada durante a resposta. Além disso, no caso de respostas imprecisas, o usuário vai poder corrigir o assistente para que o erro não seja constante.

“O Gemini não utiliza diretamente sua caixa de entrada do Gmail ou sua biblioteca do Google Fotos para treinamento. Para melhorar a sua funcionalidade ao longo do tempo, utilizamos informações limitadas, como prompts específicos no Gemini e as respostas do modelo”, diz a empresa.

  • Também é possível iniciar conversas com o Gemini sem usar os dados de personalização;
  • Em tópicos sensíveis, o Gemini deverá “evitar fazer suposições”, como envolvendo saúde;
  • Mas o Google também ressalta: o Gemini não terá acesso direto à sua caixa de entrada no Gmail e nem às suas fotos ou vídeos para treinamento.

Ou seja, caso o usuário pergunte “qual a placa do meu carro?” o Gemini não será capaz de identificar ao encontrar uma foto do veículo em sua galeria de fotos ou em algum e-mail.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Google Inteligência Artificial tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
IA do Google vai ter acesso a dados do usuário
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

IA do Google vai ter acesso a dados do usuário
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

IA do Google vai ter acesso a dados do usuário
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

IA do Google vai ter acesso a dados do usuário
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x