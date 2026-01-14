IA do Google terá acesso informações pessoais para respostas mais precisas

IA do Google vai ter acesso a dados do usuário - Foto: Divulgação | Google

A inteligência artificial (IA) do Google, Gemini, recebeu uma nova atualização nesta quarta-feira, 14, que faz parte do novo recurso de integração chamado de Inteligência Pessoal. A função foi criada para que a IA responda de forma mais contextual.

Essas respostas serão baseadas nas informações do Gmail, calendário, YouTube, Fotos e outras funções do usuário. Esses dados, de acordo com a empresa, não serão utilizados para treinar seus outros grandes modelos de linguagem (LLM).

A ideia busca tornar Gemini um assistente de IA cada vez mais pessoal e único. Já a Inteligência Pessoal pode conectar os aplicativos e serviços do Google para personalizar a experiência do usuário.

A função funciona como se o usuário cedesse acesso à informações de e-mail, o que mais gosta de assistir, suas fotos e vídeos e em quais cidades costuma passar as férias para que as respostas sejam mais específicas.

O acesso à Inteligência Pessoal no Gemini começa hoje, mas para um pequeno grupo de pessoas nos Estados Unidos;

O recurso será liberado gratuitamente, mas nesse período de testes é restrito aos assinantes dos planos Google AI Pro e AI Ultra;

Ele está disponível para acesso no Android, iPhone (iOS) e na Web, e também será disponibilizado no Modo IA da Busca;

Vale notar que todos os modelos do Gemini estão disponíveis para uso.

Com isso, seguindo a linha de pensamento da companhia, o Gemini vai ser capaz de sugerir, por exemplo, o tipo de pneu escolher para seu carro, visto que ele vai saber suas preferências.

Outro exemplo, dado pelo VP do Google Labs, Gemini e AI Studio, Josh Wood ward, afirma que o Gemini conseguirá dar “ótimas dicas de livros, séries, roupas e viagens”.

Isso deve acontecer por conta do cruzamento de dados ao analisar os interesses dos usuários, tendo como base informações do Gmail e Google Fotos.

“Privacidade como princípio fundamental”

De acordo com o Google, a Inteligência Pessoal foi construída “com a privacidade como princípio fundamental”. A empresa reforça que a conexão com esses serviços e o acesso aos dados pessoais estão como desativados por padrão.

Caso o usuário ative, o usuário poderá selecionar quais apps serão conectados:

Gmail;

Agenda;

Drive;

Fotos;

YouTube;

Busca.

O Google garante ainda que sua IA vai exibir uma referência ou explicar de onde a informação foi retirada durante a resposta. Além disso, no caso de respostas imprecisas, o usuário vai poder corrigir o assistente para que o erro não seja constante.

“O Gemini não utiliza diretamente sua caixa de entrada do Gmail ou sua biblioteca do Google Fotos para treinamento. Para melhorar a sua funcionalidade ao longo do tempo, utilizamos informações limitadas, como prompts específicos no Gemini e as respostas do modelo”, diz a empresa.

Também é possível iniciar conversas com o Gemini sem usar os dados de personalização;

Em tópicos sensíveis, o Gemini deverá “evitar fazer suposições”, como envolvendo saúde;

Mas o Google também ressalta: o Gemini não terá acesso direto à sua caixa de entrada no Gmail e nem às suas fotos ou vídeos para treinamento.

Ou seja, caso o usuário pergunte “qual a placa do meu carro?” o Gemini não será capaz de identificar ao encontrar uma foto do veículo em sua galeria de fotos ou em algum e-mail.