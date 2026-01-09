Menu
HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

X limita a geração de imagens pelo Grok somente para assinantes

Polêmico recurso segue podendo ser utilizado, porém, somente por usuários verificados no aplicativo

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/01/2026 - 18:00 h
X, antigo Twitter, gera limitação para geração de imagens do Grok
X, antigo Twitter, gera limitação para geração de imagens do Grok -

A empresa responsável pela rede social X, antigo Twitter, a x.AI, restringiu a criação ou edição de imagens feita pelo chatbot Grok. A partir desta sexta-feira, 9, somente usuários que pagaram pela verificação na plataforma podem acessar essa função.

A limitação foi imposta após dias de denúncias e críticas sobre o uso da inteligência artificial (IA) que é capaz de editar fotos postadas por outros usuários.

Imagens abusivas

O chatbot Grok foi usado de forma ampla para criar imagens abusivas de mulheres e crianças por IA, incluindo mudanças de peças de roupas e outras manipulações.

Pressão sobre a plataforma

Legisladores da União Europeia e do Reino Unido exigiram ações por parte da plataforma, porém, o governo britânico ainda não está satisfeito. De acordo com a BBC, o recurso teria sido somente transformado em um “recurso premium”.

Ou seja, ao invés de proibir a IA de remover ou substituir roupas das fotos de pessoas alheias na rede social, especialmente mulheres, a mudança somente bloqueia a função para quem não paga os planos da companhia.

No Brasil, os planos custam a partir de R$ 28 ao mês na versão “Premium” e R$ 170 mensais na modalidade “Premium +”.

O que diz o X

Pouco tempo depois das primeiras denúncias, o próprio Grok chegou a “pedir desculpas” pelo ocorrido, mas sem validação por parte de uma pessoa por trás do serviço e ainda mantendo a prática de criar imagens.

No dia 4 de janeiro, o perfil responsável por avisos de segurança do X confirmou que a plataforma combate conteúdo ilegal, "incluindo material de abuso sexual infantil (CSAM), removendo-o, suspendendo permanentemente contas e trabalhando com governos locais e autoridades policiais, conforme necessário".

X segue sem liderança

O X segue sem uma liderança formal desde a saída de Linda Yaccarino do cargo de CEO, em julho de 2025. Musk, porém, absorveu a rede social e agora posiciona ela dentro da x.AI, empresa que tem ele mesmo como atual gerente.

