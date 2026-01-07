Aliados ou rivais? Apple deve lançar iPhone com câmeras da Samsung

Apple e Samsung devem firmar parceria para sensores de câmeras - Foto: Divulgação | Apple

Por mais que isso pareça um absurdo inicialmente, uma parceria entre a Apple e a Samsung é bem forte nos bastidores do mercado da tecnologia. Visto que a Apple deve adotar câmeras de 200 MP (Megapixels) para a linha do Iphone 21, que deve chegar em 2028, e a expectativa é que a Samsung forneça os sensores para essas câmeras.

Essa movimentação no fornecimento dos sensores fotográficos faz sentido no âmbito da funcionalidade, já que a Samsung é referência no desenvolvimento dos sensores de alta resolução.

Vale relembrar que o próprio CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que utiliza sensores da Sony nos iPhones, que reforça a relevância de uma eventual mudança de fornecedor.

Porém, essa parceria entre essas marcas não seria uma novidade no mercado, visto que a Samsung fornece as telas para alguns dispositivos da Apple, como o Ipad e o Iphone.

Grande elevação no nível dos sensores

Atualmente, os sensores dos iPhone utilizam sensores de 48 MP, que já atingem uma boa qualidade de imagem para o consumidor. Porém, o mercado já avança em direção a resoluções de imagem mais elevadas, com celulares chegando aos 200 MP.

Esse salto representa ganhos em diversas áreas, como:

nível de detalhe;

recorte digital e flexibilidade no processamento de imagem;

ampliação na capacidade de zoom sem perdas de qualidade.

Maior concorrência

Ou seja, caso esse movimento se concretize, os smartphones passam a competir de forma direta, em termos de megapixels, com aparelhos que já exploram os sensores de 200 MP como diferencial.