HOME > TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Aliados ou rivais? Apple deve lançar iPhone com câmeras da Samsung

Projeções do mercado dos celulares apontam que a Samsung deve fornecer seus sensores fotográficos de alta resolução a Apple

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

07/01/2026 - 15:06 h
Apple e Samsung devem firmar parceria para sensores de câmeras
Apple e Samsung devem firmar parceria para sensores de câmeras -

Por mais que isso pareça um absurdo inicialmente, uma parceria entre a Apple e a Samsung é bem forte nos bastidores do mercado da tecnologia. Visto que a Apple deve adotar câmeras de 200 MP (Megapixels) para a linha do Iphone 21, que deve chegar em 2028, e a expectativa é que a Samsung forneça os sensores para essas câmeras.

Essa movimentação no fornecimento dos sensores fotográficos faz sentido no âmbito da funcionalidade, já que a Samsung é referência no desenvolvimento dos sensores de alta resolução.

Vale relembrar que o próprio CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que utiliza sensores da Sony nos iPhones, que reforça a relevância de uma eventual mudança de fornecedor.

Porém, essa parceria entre essas marcas não seria uma novidade no mercado, visto que a Samsung fornece as telas para alguns dispositivos da Apple, como o Ipad e o Iphone.

Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais
Nem Apple, nem Samsung: Copa do Mundo terá celular oficial com marca alternativa
Adeus ao WhatsApp: celulares perderão acesso ao app a partir de 2026
Deputada pede suspensão de IA rival do ChatGPT no Brasil

Grande elevação no nível dos sensores

Atualmente, os sensores dos iPhone utilizam sensores de 48 MP, que já atingem uma boa qualidade de imagem para o consumidor. Porém, o mercado já avança em direção a resoluções de imagem mais elevadas, com celulares chegando aos 200 MP.

Esse salto representa ganhos em diversas áreas, como:

  • nível de detalhe;
  • recorte digital e flexibilidade no processamento de imagem;
  • ampliação na capacidade de zoom sem perdas de qualidade.

Maior concorrência

Ou seja, caso esse movimento se concretize, os smartphones passam a competir de forma direta, em termos de megapixels, com aparelhos que já exploram os sensores de 200 MP como diferencial.

Apple camera parceria Samsung

x