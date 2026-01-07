TECNOLOGIA
Aliados ou rivais? Apple deve lançar iPhone com câmeras da Samsung
Projeções do mercado dos celulares apontam que a Samsung deve fornecer seus sensores fotográficos de alta resolução a Apple
Por mais que isso pareça um absurdo inicialmente, uma parceria entre a Apple e a Samsung é bem forte nos bastidores do mercado da tecnologia. Visto que a Apple deve adotar câmeras de 200 MP (Megapixels) para a linha do Iphone 21, que deve chegar em 2028, e a expectativa é que a Samsung forneça os sensores para essas câmeras.
Essa movimentação no fornecimento dos sensores fotográficos faz sentido no âmbito da funcionalidade, já que a Samsung é referência no desenvolvimento dos sensores de alta resolução.
Vale relembrar que o próprio CEO da Apple, Tim Cook, confirmou que utiliza sensores da Sony nos iPhones, que reforça a relevância de uma eventual mudança de fornecedor.
Porém, essa parceria entre essas marcas não seria uma novidade no mercado, visto que a Samsung fornece as telas para alguns dispositivos da Apple, como o Ipad e o Iphone.
Grande elevação no nível dos sensores
Atualmente, os sensores dos iPhone utilizam sensores de 48 MP, que já atingem uma boa qualidade de imagem para o consumidor. Porém, o mercado já avança em direção a resoluções de imagem mais elevadas, com celulares chegando aos 200 MP.
Esse salto representa ganhos em diversas áreas, como:
- nível de detalhe;
- recorte digital e flexibilidade no processamento de imagem;
- ampliação na capacidade de zoom sem perdas de qualidade.
Maior concorrência
Ou seja, caso esse movimento se concretize, os smartphones passam a competir de forma direta, em termos de megapixels, com aparelhos que já exploram os sensores de 200 MP como diferencial.
