Google vai fazer mudança drástica no Gmail; entenda

O Google apresentou, nesta quinta-feira, 8, uma prévia do futuro do Gmail. A grande empresa de tecnologia está utilizando inteligência artificial (IA) para inovar na forma em que os usuários navegam pela caixa de entrada.

A principal novidade é a AI Inbox, uma visualização alternativa que transforma a lista de e-mails tradicional em uma lista de tarefas e tópicos relevantes.

Novos recursos

Até o momento dois recursos foram confirmados:

corretor de gramática;

busca com IA dentro do Gmail.

Caixa de entrada vai virar lista de tarefas

Atualmente, a caixa de entrada do Gmail é organizada de forma simples: uma lista com os e-mails recebidos, em ordem cronológica. Alguns usuários ainda podem configurá-la para que os itens não lidos sejam colocados no topo da lista.

Com isso, o Google pensa em mudar essa situação com o recurso AI Inbox, fazendo uso de uma IA para transformar a caixa de entrada em algo mais próximo de um painel de organização pessoal.

Em vez de somente exibir as mensagens, o Gmail ainda vai passar a sugerir ações concretas a partir do conteúdo dos e-mails, como:

pagar contas;

responder mensagens importantes;

reagendar compromissos;

acompanhar eventos recorrentes.

Somado a isso, são apresentados resumos de conversas e temas em andamento que não exigem ação imediata, porém, merecem atenção.

Segundo a empresa, a nova visualização será exibida ao lado da caixa de entrada tradicional na versão web, identificada por um ícone próprio no menu lateral. Ao abrir o recurso, o usuário verá um resumo personalizado com indicação da última atualização, seguido por uma seção de “tarefas sugeridas” e outra dedicada a tópicos em acompanhamento. Cada item permite acessar os e-mails originais relacionados.

Além disso, o Google afirma que a Caixa de Entrada com IA não vai impor um limite para o limite de tarefas sugeridas, mas tenta priorizar o que é mais relevante com base no comportamento do usuário, como:

frequência de respostas;

contatos mais recorrentes.

A empresa também admite que o recurso ainda está em evolução: por exemplo, não há como marcar que uma tarefa foi concluída.

Outros recursos que marcam o futuro do Gmail

O AI Inbox não é o único recurso incluso neste pacote de mudanças do Gmail.

O Google também anunciou avanços na busca dentro do Gmail com o recurso Visão Geral com IA. A ferramenta permite que usuários façam perguntas em linguagem natural diretamente na barra de pesquisa, como “quem foi o encanador que me deu um orçamento no ano passado?”. O resultado é uma resposta resumida com base nas comunicações dentro do Gmail, sem necessidade de abrir cada correspondência individualmente.

Outra novidade é um sistema de revisão gramatical detalhada, que analisa gramática, tom e estilo dos textos. É algo parecido com o Grammarly.

Todos os novos recursos de IA são baseados no modelo Gemini 3, o mais recente da big tech.

Em relação à privacidade, o Google reforça que o conteúdo dos e-mails não é utilizado para treinar seus modelos de IA. Usuários podem desativar os recursos inteligentes a qualquer momento.

Quem pode usar os novos recursos do Gmail?