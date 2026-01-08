Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

Google vai fazer mudança drástica no Gmail; entenda

Google anunciou que vários recursos vão transformar o Gmail em um grande assistente pessoal

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

08/01/2026 - 18:02 h
Google vai ter mudança geral no Gmail
Google vai ter mudança geral no Gmail -

O Google apresentou, nesta quinta-feira, 8, uma prévia do futuro do Gmail. A grande empresa de tecnologia está utilizando inteligência artificial (IA) para inovar na forma em que os usuários navegam pela caixa de entrada.

A principal novidade é a AI Inbox, uma visualização alternativa que transforma a lista de e-mails tradicional em uma lista de tarefas e tópicos relevantes.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Novos recursos

Até o momento dois recursos foram confirmados:

  • corretor de gramática;
  • busca com IA dentro do Gmail.
  • Caixa de entrada vai virar lista de tarefas

Atualmente, a caixa de entrada do Gmail é organizada de forma simples: uma lista com os e-mails recebidos, em ordem cronológica. Alguns usuários ainda podem configurá-la para que os itens não lidos sejam colocados no topo da lista.

Com isso, o Google pensa em mudar essa situação com o recurso AI Inbox, fazendo uso de uma IA para transformar a caixa de entrada em algo mais próximo de um painel de organização pessoal.

Em vez de somente exibir as mensagens, o Gmail ainda vai passar a sugerir ações concretas a partir do conteúdo dos e-mails, como:

  • pagar contas;
  • responder mensagens importantes;
  • reagendar compromissos;
  • acompanhar eventos recorrentes.

Somado a isso, são apresentados resumos de conversas e temas em andamento que não exigem ação imediata, porém, merecem atenção.

Segundo a empresa, a nova visualização será exibida ao lado da caixa de entrada tradicional na versão web, identificada por um ícone próprio no menu lateral. Ao abrir o recurso, o usuário verá um resumo personalizado com indicação da última atualização, seguido por uma seção de “tarefas sugeridas” e outra dedicada a tópicos em acompanhamento. Cada item permite acessar os e-mails originais relacionados.

Leia Também:

Aliados ou rivais? Apple deve lançar iPhone com câmeras da Samsung
Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais
Nem Apple, nem Samsung: Copa do Mundo terá celular oficial com marca alternativa
Adeus ao WhatsApp: celulares perderão acesso ao app a partir de 2026

Além disso, o Google afirma que a Caixa de Entrada com IA não vai impor um limite para o limite de tarefas sugeridas, mas tenta priorizar o que é mais relevante com base no comportamento do usuário, como:

  • frequência de respostas;
  • contatos mais recorrentes.

A empresa também admite que o recurso ainda está em evolução: por exemplo, não há como marcar que uma tarefa foi concluída.

Outros recursos que marcam o futuro do Gmail

O AI Inbox não é o único recurso incluso neste pacote de mudanças do Gmail.

O Google também anunciou avanços na busca dentro do Gmail com o recurso Visão Geral com IA. A ferramenta permite que usuários façam perguntas em linguagem natural diretamente na barra de pesquisa, como “quem foi o encanador que me deu um orçamento no ano passado?”. O resultado é uma resposta resumida com base nas comunicações dentro do Gmail, sem necessidade de abrir cada correspondência individualmente.

Outra novidade é um sistema de revisão gramatical detalhada, que analisa gramática, tom e estilo dos textos. É algo parecido com o Grammarly.

Todos os novos recursos de IA são baseados no modelo Gemini 3, o mais recente da big tech.

Em relação à privacidade, o Google reforça que o conteúdo dos e-mails não é utilizado para treinar seus modelos de IA. Usuários podem desativar os recursos inteligentes a qualquer momento.

Quem pode usar os novos recursos do Gmail?

  • O AI Inbox está sendo liberado inicialmente apenas para um grupo restrito de “testadores confiáveis” nos Estados Unidos e, por enquanto, apenas para contas pessoais do Gmail. Contas do Google Workspace ainda não são compatíveis;
  • O recurso de correção gramatical, Visão Geral de IA (que permite fazer perguntas na barra de busca) e as sugestões de respostas personalizadas já estão disponíveis para assinantes dos planos Google One AI Pro e Ultra;
  • Já os resumos de IA já estão disponíveis para todos os usuários do Gmail. Nesse caso, é preciso abrir cada e-mail manualmente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gmail Google Inteligência Artificial tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Google vai ter mudança geral no Gmail
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Google vai ter mudança geral no Gmail
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Google vai ter mudança geral no Gmail
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Google vai ter mudança geral no Gmail
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x