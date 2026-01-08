TECNOLOGIA
Google vai fazer mudança drástica no Gmail; entenda
Google anunciou que vários recursos vão transformar o Gmail em um grande assistente pessoal
O Google apresentou, nesta quinta-feira, 8, uma prévia do futuro do Gmail. A grande empresa de tecnologia está utilizando inteligência artificial (IA) para inovar na forma em que os usuários navegam pela caixa de entrada.
A principal novidade é a AI Inbox, uma visualização alternativa que transforma a lista de e-mails tradicional em uma lista de tarefas e tópicos relevantes.
Novos recursos
Até o momento dois recursos foram confirmados:
- corretor de gramática;
- busca com IA dentro do Gmail.
- Caixa de entrada vai virar lista de tarefas
Atualmente, a caixa de entrada do Gmail é organizada de forma simples: uma lista com os e-mails recebidos, em ordem cronológica. Alguns usuários ainda podem configurá-la para que os itens não lidos sejam colocados no topo da lista.
Com isso, o Google pensa em mudar essa situação com o recurso AI Inbox, fazendo uso de uma IA para transformar a caixa de entrada em algo mais próximo de um painel de organização pessoal.
Em vez de somente exibir as mensagens, o Gmail ainda vai passar a sugerir ações concretas a partir do conteúdo dos e-mails, como:
- pagar contas;
- responder mensagens importantes;
- reagendar compromissos;
- acompanhar eventos recorrentes.
Somado a isso, são apresentados resumos de conversas e temas em andamento que não exigem ação imediata, porém, merecem atenção.
Segundo a empresa, a nova visualização será exibida ao lado da caixa de entrada tradicional na versão web, identificada por um ícone próprio no menu lateral. Ao abrir o recurso, o usuário verá um resumo personalizado com indicação da última atualização, seguido por uma seção de “tarefas sugeridas” e outra dedicada a tópicos em acompanhamento. Cada item permite acessar os e-mails originais relacionados.
Além disso, o Google afirma que a Caixa de Entrada com IA não vai impor um limite para o limite de tarefas sugeridas, mas tenta priorizar o que é mais relevante com base no comportamento do usuário, como:
- frequência de respostas;
- contatos mais recorrentes.
A empresa também admite que o recurso ainda está em evolução: por exemplo, não há como marcar que uma tarefa foi concluída.
Outros recursos que marcam o futuro do Gmail
O AI Inbox não é o único recurso incluso neste pacote de mudanças do Gmail.
O Google também anunciou avanços na busca dentro do Gmail com o recurso Visão Geral com IA. A ferramenta permite que usuários façam perguntas em linguagem natural diretamente na barra de pesquisa, como “quem foi o encanador que me deu um orçamento no ano passado?”. O resultado é uma resposta resumida com base nas comunicações dentro do Gmail, sem necessidade de abrir cada correspondência individualmente.
Outra novidade é um sistema de revisão gramatical detalhada, que analisa gramática, tom e estilo dos textos. É algo parecido com o Grammarly.
Todos os novos recursos de IA são baseados no modelo Gemini 3, o mais recente da big tech.
Em relação à privacidade, o Google reforça que o conteúdo dos e-mails não é utilizado para treinar seus modelos de IA. Usuários podem desativar os recursos inteligentes a qualquer momento.
Quem pode usar os novos recursos do Gmail?
- O AI Inbox está sendo liberado inicialmente apenas para um grupo restrito de “testadores confiáveis” nos Estados Unidos e, por enquanto, apenas para contas pessoais do Gmail. Contas do Google Workspace ainda não são compatíveis;
- O recurso de correção gramatical, Visão Geral de IA (que permite fazer perguntas na barra de busca) e as sugestões de respostas personalizadas já estão disponíveis para assinantes dos planos Google One AI Pro e Ultra;
- Já os resumos de IA já estão disponíveis para todos os usuários do Gmail. Nesse caso, é preciso abrir cada e-mail manualmente.
