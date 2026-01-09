Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Open AI cria função do ChatGPT para responder sobre a saúde do usuário

De acordo com a empresa, as conversas feitas no app não serão usadas para treinar a IA, como acontece para o ChatGPT

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/01/2026 - 16:29 h
OpenAI terá nova função para usuários cuidarem da saúde
OpenAI terá nova função para usuários cuidarem da saúde

A OpenAI lançou, na última quarta-feira, 7, o ChatGPT Health, função onde a inteligência artificial (IA) se propõe a responder a perguntas sobre saúde. Além disso, o aplicativo ainda vai permitir que os usuários enviem registros médicos e conectem outros apps de saúde ao ChatGPT Health.

A privacidade deste tipo de dado, considerado como sensível, é uma das principais polêmicas sobre o uso de chatbots, que são os robôs que respondem perguntas feitas pelos usuários na internet.

Open AI faz promessa

A Open AI prometeu a seus usuários que, diferentemente do que acontece no ChatGPT em geral, o Health não vai utilizar as conversas para treinar seu modelo de IA da empresa.

"Se você começar uma conversa sobre saúde no ChatGPT, vamos sugerir que você vá para Saúde (Health) para ter essas proteções adicionais."

"Para manter suas informações de saúde protegidas e seguras, o (ChatGPT) Health opera como um espaço separado, com privacidade aprimorada, para proteger dados confidenciais. As conversas no Health não são usadas para treinar nossos modelos de base", afirmou a OpenAI.

Movimentação estratégica

A criação do novo app pode ter uma grande motivação por trás, visto que mais de 230 milhões de pessoas em todo o mundo fazem perguntas relacionadas a saúde e bem-estar no ChatGPT toda a semana, afirma a OpenAI.

Google vai fazer mudança drástica no Gmail; entenda
Aliados ou rivais? Apple deve lançar iPhone com câmeras da Samsung
Aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026; saiba quais
Nem Apple, nem Samsung: Copa do Mundo terá celular oficial com marca alternativa

Entenda o ChatGPT Health

De acordo com a empresa, o ChatGPT Health poderá ser utilizado para tarefas como:

  • Entender os resultados de exames recentes;
  • Preparar-se para consultas médicas;
  • Ober conselhos sobre dieta e rotinas de exercícios;
  • Avaliar prós e contras de diferentes opções de seguro com base em padrões individuais de saúde.

A Open AI informou que o recurso foi criado para apoiar, e não substituir, o atendimento médico. E que ainda contou com a participação de profissionais da área para desenvolver a ferramenta.

Open AI cria função do ChatGPT que cuida da saúde
Open AI cria função do ChatGPT que cuida da saúde | Foto: Divulgação | OpenAI

Como acessar

De acordo com a Open AI, a função Health será um item no menu do aplicativo do ChatGPT. A empresa ainda disse que a empresa será disponibilizada no site do chatbot e no aplicativo, mas somente para o iOS.

Não foi informado se, ou quando, a nova funcionalidade será disponibilizada para o Android.

