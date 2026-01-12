Início do fim? 2026 pode ser o último ano de funcionamento do PS4

Ano de 2026 pode ser o último do PlayStation 4 - Foto: Divulgação | Sony

Lançado no início de 2013, o PlayStation 4 marcou uma grande época na vida dos apaixonados por videogame, inovando e determinando padrões a serem seguidos como pilares na indústria.

Com mais de dez anos em atividade, o console se manteve forte mesmo com o lançamento do PlayStation 5, que aconteceu em meio a pandemia no ano de 2020.

Porém, o ano de 2026 pode ser o “início do fim” para o PS4, com a Sony, empresa que desenvolve o console, já se movimentando para encerrar as atividades do videogame pouco a pouco.

O fim do PlayStation 4?

O primeiro grande movimento que pode apontar o fim do console é a ausência cada vez maior de jogos lançados somente para o PlayStation 5, mostrando o início de uma prioridade para a Sony.

Outro movimento que mostra esse fim gradual do console, foi o comunicado oficial da Sony que indicava que os assinantes dos serviços da PS Plus vão deixar de receber jogos de PlayStation 4 a partir de janeiro de 2026.

O mesmo será válido para atualizações, alguns arquivos revelaram que recursos do PS4 vão ficar indisponíveis para os desenvolvedores no ano de 2026.

Ou seja, os estúdios até podem lançar seus jogos na plataforma, porém algumas tecnologias serão restritas.

As únicas atualizações reais que o console deve sofrer serão as de segurança e de correção para falhas operacionais, sem grandes novidades.

Servidores fechados

Diversos títulos disponíveis no console, como: PUBG: Battlegrounds, Genshin Impact e outros, vão deixar de ter servidores abertos para o PS4.

Isso acontece por conta das exigências cada vez maiores, por isso, os estúdios dos jogos preferem focar nas gerações mais recentes, nesse caso o PlayStation 5, com os antigos sendo desativados.

Outros jogos devem seguir essa tendência em 2026, com alguns dos principais jogos, como Rainbow Six Siege, Fortnite, Call of Duty: Warzone e outros, não sejam mais compatíveis com o PS4.

Geração mais duradoura

Por mais que o PlayStation 4 possa estar em decadência, vale ressaltar que ele é o console mais duradouro da Sony, com 14 anos de suporte e lançamentos constantes.

O grande motivo foi por conta da grande pandemia que assolou o mundo, já que, o PlayStation 5 foi lançado no ano de 2020, mas, por conta dos danos gerais da pandemia, houve uma grande escassez de vários componentes para fabricar o console.

Tornando o mesmo, por muito tempo, inacessível ao público geral. Com isso, mantendo o console com uma vida maior, dando um tempo a mais para que os fãs consigam os novos videogames.

Este movimento começou a acontecer, em um bom ritmo do ano de 2023 em diante.