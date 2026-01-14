Roblox: proibição de chat gera protesto de crianças e ataques a Felca

As crianças acusam o influenciador de ser o culpado pelas novas restrições - Foto: Reprodução

O universo digital do Roblox foi tomado por manifestações inusitadas nesta terça-feira, 14. Milhares de jogadores mirins protestaram contra as novas diretrizes de segurança que proibiram o uso do chat de voz para crianças sem verificação de idade.

A atualização, implementada na última segunda-feira, 13, exige agora uma prova de identidade para liberar o microfone. A medida visa proteger menores de predadores e conteúdos impróprios, mas gerou revolta imediata na comunidade.

O "cancelamento" do influenciador Felca

No centro da polêmica está o youtuber Felca. Ele passou a ser alvo de ataques virtuais após viralizar o termo “adultização”. Suas denúncias alertaram sobre os perigos da exposição infantil em ambientes on-line sem moderação.

As crianças acusam o influenciador de ser o culpado pelas novas restrições. Placas com dizeres como "fallca infiliz" e pedidos de "justissa" viralizaram nas redes sociais, expondo a indignação do público infantil.

Caos virtual e placas inusitadas

Impedidos de usar a voz, os jogadores recorreram à escrita e à encenação. Vídeos mostram multidões, cartazes e até carros virtuais "incendiados" dentro do game. Os erros de português nas placas tornaram o movimento um fenômeno cômico e viral no X (antigo Twitter) e TikTok.

Especialistas e autoridades, como a procuradora-geral dos EUA, Liz Murrill, defendem as mudanças. Para eles, o Roblox vinha se tornando um ambiente propício para predadores, tornando o controle parental e a verificação de idade medidas inadiáveis.