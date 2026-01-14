MARTELO BATIDO!
Nova lei dispensa o uso de CNH para alguns veículos; saiba quais
Regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito esclarece novas normas de trânsito
Uma nova lei do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) define que alguns veículos vão poder circular sem a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir do ano de 2026.
Esta norma organiza algumas regras já existentes além de endurecer as exigências para ciclomotores que podem atingir até 50 km/h.
Tais veículos, que se aproximam do desempenho de motocicletas, vão passar a exigir a CNH na categoria A ou ACC, além do registro, emplacamento e uso obrigatório de capacete. O Contran deixou claro que tais veículos não se enquadram na dispensa de habilitação.
Veículos isentos de CNH
De acordo com o Contran, somente dois tipos de veículos foram dispensados da necessidade do uso de CNH, registro e licenciamento, desde que atendam a alguns critérios específicos.
A medida visa diferenciar equipamentos leves de veículos motorizados de maior parte.
Bicicletas elétricas
O primeiro grupo é o das bicicletas elétricas, elas podem circular sem habilitação quando cumprem os seguintes requisitos:
- Possuem motor auxiliar de até 1.000 watts;
- Funcionam apenas com pedal assistido;
- Não contam com acelerador manual;
- Velocidade máxima limitada a 32 km/h.
Leia Também:
Autopropelidos
O segundo grupo envolve os veículos chamados de autopropelidos, como:
- patinetes elétricos;
- skates motorizados;
- monociclos.
Tais equipamentos também precisam se manter em alguns limites para se manterem sem a exigência de CNH.
- potência de até 1.000 watts;
- velocidade máxima de 32 km/h;
- dimensões definidas pela regulamentação.
Equipamento de segurança
Por mais que o uso da CNH seja dispensado, o Contran recomenda o uso de equipamentos de segurança, como capacete. A circulação deve ocorrer em:
- ciclovias;
- ciclofaixas;
- vias permitidas pela sinalização local.
Ou seja, a regulamentação não acaba com a CNH, porém esclarece quais veículos leves podem circular livremente sem habilitação e quais passam a exigir a documentação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes