Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARTELO BATIDO!

Nova lei dispensa o uso de CNH para alguns veículos; saiba quais

Regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito esclarece novas normas de trânsito

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/01/2026 - 17:06 h
Veja quais veículos dispensam o uso de CNH
Veja quais veículos dispensam o uso de CNH -

Uma nova lei do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) define que alguns veículos vão poder circular sem a exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir do ano de 2026.

Esta norma organiza algumas regras já existentes além de endurecer as exigências para ciclomotores que podem atingir até 50 km/h.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Tais veículos, que se aproximam do desempenho de motocicletas, vão passar a exigir a CNH na categoria A ou ACC, além do registro, emplacamento e uso obrigatório de capacete. O Contran deixou claro que tais veículos não se enquadram na dispensa de habilitação.

Veículos isentos de CNH

De acordo com o Contran, somente dois tipos de veículos foram dispensados da necessidade do uso de CNH, registro e licenciamento, desde que atendam a alguns critérios específicos.

A medida visa diferenciar equipamentos leves de veículos motorizados de maior parte.

Bicicletas elétricas

O primeiro grupo é o das bicicletas elétricas, elas podem circular sem habilitação quando cumprem os seguintes requisitos:

  • Possuem motor auxiliar de até 1.000 watts;
  • Funcionam apenas com pedal assistido;
  • Não contam com acelerador manual;
  • Velocidade máxima limitada a 32 km/h.

Leia Também:

Maior doador da campanha de Bolsonaro é preso pela PF
INSS: Oposição pede ao STF colocação de tornozeleira em Lulinha
Casal de 20 anos é encontrado morto dentro de quitinete
Salva-vidas de parque aquático morre após ser sugado por ralo em piscina

Autopropelidos

O segundo grupo envolve os veículos chamados de autopropelidos, como:

  • patinetes elétricos;
  • skates motorizados;
  • monociclos.

Tais equipamentos também precisam se manter em alguns limites para se manterem sem a exigência de CNH.

  • potência de até 1.000 watts;
  • velocidade máxima de 32 km/h;
  • dimensões definidas pela regulamentação.

Equipamento de segurança

Por mais que o uso da CNH seja dispensado, o Contran recomenda o uso de equipamentos de segurança, como capacete. A circulação deve ocorrer em:

  • ciclovias;
  • ciclofaixas;
  • vias permitidas pela sinalização local.

Ou seja, a regulamentação não acaba com a CNH, porém esclarece quais veículos leves podem circular livremente sem habilitação e quais passam a exigir a documentação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh Contran exigências

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veja quais veículos dispensam o uso de CNH
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Veja quais veículos dispensam o uso de CNH
Play

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Veja quais veículos dispensam o uso de CNH
Play

Vídeo: mulher briga com dois PMs e é detida

Veja quais veículos dispensam o uso de CNH
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

x