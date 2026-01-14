Salva-vidas de parque aquático morre após ser sugado por ralo em piscina

O funcionário mergulhou após uma turista solicitar ajuda - Foto: TV TEM/Reprodução

Um salva-vidas de parque aquático morreu após mergulhar para tentar recuperar a aliança de uma turista. Guilherme Da Guerra Domingos, de 24 anos, foi sugado por um ralo no Wet'n Wild, em São Paulo, na tarde da última terça-feira, 13.

Guilherme chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, onde faleceu minutos depois.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com relatos, o funcionário mergulhou após uma turista solicitar ajuda para encontrar a aliança que havia caído na água. Contudo, Guilherme não conseguiu retornar a superfície, pois ficou preso no ralo da atração e precisou ser retirado por outros salva-vidas do local.

Atividades suspensas

Em nota, o Wet'n Wild lamentou o ocorrido e decidiu suspender as atividades no parque, que foi fechado nesta quarta-feira, 14. Segundo o comunicado, Guilherme atuava como líder dos salva-vidas.

"O Wet'n Wild expressa sua solidariedade à família, amigos e colegas neste momento de dor e iforma que está prestando toda a assistêcia à família e colaborando com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz trecho da nota.



Ainda segundo a empresa, as atividades no local retornam "normalmente" já nesta quinta-feira, 15.