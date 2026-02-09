Criança é vítima de abuso sexual após ser aliciada pelo Roblox

- Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Tendo, em sua maioria, usuários do público infantil, o jogo de videogame Roblox está envolvido em mais uma polêmica. Uma mãe afirma que sua filha, uma criança de 11 anoi, foi abusada sexualmente, após ser aliciada através da plataforma.

Segundo o relato, a menina passou a conversar com um desconhecido no chat do jogo, mas as conversas logo migraram para outros aplicativos de mensagens.

A violência só foi descoberta quando os pais tiveram acesso ao celular da criança e encontraram vídeos pornográficos enviados pelo agressor.

"Quando abri o celular, vi vídeos pornográficos. Ela começou a chorar, ficou desesperada [...] Me deu um desespero como mãe. Foi um estupro de vulnerável de uma forma realmente online", relatou a mãe em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

De acordo com a responsável, ela percebeu que algo estava errado, quando a filha apresentou mudanças de comportamento.



“Ela sempre foi muito amorosa. De repente, começou a ficar diferente, mais quieta, com olheiras. Eu achei estranho”, relatou.

Como o suspeito agia?

Segundo a criança, ela estava sendo ameaçada, pois o suspeito dizia que sabia onde ela morava e afirmava que iria sequestrá-la, e matar ela e os pais.

Além disso, ele ensinava a vítima a burlar sistemas de controle parental, com o intuito de esconder conversas e atividades no celular. A criança bloqueou o agressor nos aplicativos de mensagem, mas voltou a ser procurada dentro do Roblox.

"Quando eu fui lendo a conversa, ele mesmo falava: 'você entra aqui, você entra ali e eles vão fazer assim'. 'Os teus pais não vão ver que você está jogando ou conversando'".

O Núcleo de Combate aos Crimes na Internet do Paraná investiga o caso.

Polêmicas envolvendo o Roblox

A plataforma de jogos Roblox ganhou grande proporção no fim de 2025, após crianças iniciarem uma onda de protestos virtuais contra a restrição do uso de chats para menores de idades.

A movimentação gerou a “Revolta do Roblox” onde os jogadores exibiram “cartazes” nas “ruas” do jogo, que simulam alguns ambientes reais.

Até o influenciador Felca, que viralizou por falar sobre segurança infantil na internet, foi alvo desses protestos. Ele publicou em suas redes sociais que recebeu mensagens como "eu vou te matar" e "você não tem direito a proibir nada das crianças".

Considerado um dos ambientes virtuais mais populares entre crianças e adolescentes, o Roblox tem sido alvo de denúncias e investigações. Segundo autoridades, por trás da promessa de diversão, o espaço abriga conteúdos inadequados, dificuldades de monitoramento e um cenário propício para a atuação de criminosos.

Em nota, a empresa responsável pela plataforma Roblox afirma que não permite que os usuários compartilhem imagens ou vídeos no chat e que a comunicação no Roblox não é criptografada para que a empresa possa monitorá-la.