Homem é preso na Bahia por stalking digital e envio de fotos íntimas

Homem responderá por stalking, injúria e ato libidinoso - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 44 anos, foi preso nesta sexta-feira, 27, no bairro Guarani, em Araci, na região sisaleira da Bahia, suspeito de stalking digital e envio de fotos íntimas a uma mulher que o contratou como pedreiro.

Segundo informações da Delegacia Territorial (DT) de Araci, o suspeito criou um perfil falso em um aplicativo de mensagens para enviar imagens de conteúdo sexual à vítima. durante as investigações, a polícia conseguiu identificar o homem e confirmar a prática das condutas ilícitas.

Após a prisão, ele foi conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de stalking, injúria e ato libidinoso.