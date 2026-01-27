Stalker é preso após perseguir mulher por três anos a pedido de Deus

Delegacia da Polícia Civil no município de Suzano (SP) - Foto: Regiane Bento | DS

Um pedreiro de 58 anos foi preso, na última sexta-feira, 23, acusado de assediar e perseguir uma mulher por mais de três anos. O suspeito enviava cartas e mensagens com teor sexual à vítima, inclusive no trabalho dela, na cidade de Suzano, região metropolitana de São Paulo.

Em um depoimento à polícia, o acusado disse que agia a pedido do “Espírito Santo” devido a “problemas espirituais”.

A Polícia Militar (PM) informou que agentes foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça, em que a vítima disse que o indivíduo a intimidava tanto pessoalmente quanto pela internet. O caso é investigado como perseguição pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Suzano.

“Ressaltou que havia registrado diversos boletins anteriores sobre os fatos. Mencionou que havia recebido uma carta dele no mesmo dia e indicou que ele morava próximo ao local, na esquina”, conforme consta nos registros oficiais da Polícia Civil.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência solicitada pela vítima.

Previsto pelo Código Penal Brasileiro, o crime de stalking consiste em perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio (físico ou digital), ameaçando sua integridade física/psicológica, restringindo a liberdade ou invadindo a privacidade. A pena de reclusão varia de 6 meses a 2 anos, além de multa.