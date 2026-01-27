Casal suspeito de matar idoso com panela de pressão é preso em Salvador

Suspeitos permanecem custodiado e à disposição da Justiça, - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Um casal procurado pela Justiça de Minas Gerais foram presos na manhã desta terça-feira, 27, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O homem e a mulher são investigados pela morte de um idoso de 65 anos ocorrida durante uma ação criminosa no município de Extrema, no Sul de Minas.

Segundo a apuração policial, a vítima, identificada como Manoel, foi atraída para uma situação de fraude arquitetada pelos suspeitos. Ao perceber a tentativa de golpe e reagir, o idoso acabou sendo atacado dentro da própria residência e morreu antes da chegada de socorro.

A localização do casal foi possível após ações de inteligência da equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os dois foram conduzidos a uma unidade policial e seguem custodiados, aguardando as determinações judiciais.

As primeiras informações indicam que apenas o homem entrou no imóvel, enquanto a companheira aguardava do lado de fora. Manoel estava na cozinha preparando comida quando foi surpreendido. Ele caiu após ser empurrado e, ainda no chão, sofreu agressões com uma panela de pressão, que provocaram ferimentos fatais.

Investigação

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher deixando o local logo após o crime, carregando o utensílio. Minutos depois, os dois aparecem pedindo carona a um morador da região até a rodoviária, afirmando que precisavam viajar, o que levantou suspeitas.

Como Manoel costumava manter dinheiro guardado em casa, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o crime tenha sido um latrocínio, caracterizado quando há roubo com resultado morte. Após o homicídio, os suspeitos passaram a ser considerados foragidos.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça mineira e cumpridos na capital baiana após troca de informações entre os estados.