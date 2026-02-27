MORTA POR ENGANO
Dona de bar é morta a tiros durante tentativa de homicídio na Bahia
Idosa, de 64 anos, morreu ao dar entrada em hospital
Por Andrêzza Moura
A dona de um bar, identificada como Marlene Pereira Vitória, 64 anos, foi morta a tiros, no início da tarde desta sexta-feira, 27, em Feira de Santana, acerca de 115 Km de Salvador. O crime ocorreu dentro do estabelecimento dela, na Rua Cruzeiro do Nordeste, no bairro Conceição.
A idosa ainda foi levada por familiares ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde morreu. Segundo informações da polícia, o alvo dos criminosos era um homem que estava no local. Ele foi atingido nas nádegas e, de acordo com as investigações, não deu entrada em nenhuma unidade de saúde da cidade
Ainda conforme relatos, dois suspeitos chegaram ao bar em um veículo Volkswagen Gol de cor preta, de dados não anotados. Um deles desceu, enquanto o outro permaneceu no carro dando apoio ao comparsa. A dupla fugiu logo em seguida.
Até a noite desta sexta-feira, os criminosos não haviam sido identificados e ou presos. A Polícia Civil apura o que motivou o crime. As informações são do Conectado News.
