Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MORTA POR ENGANO

Dona de bar é morta a tiros durante tentativa de homicídio na Bahia

Idosa, de 64 anos, morreu ao dar entrada em hospital

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/02/2026 - 21:57 h | Atualizada em 27/02/2026 - 22:09

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu
Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu -

A dona de um bar, identificada como Marlene Pereira Vitória, 64 anos, foi morta a tiros, no início da tarde desta sexta-feira, 27, em Feira de Santana, acerca de 115 Km de Salvador. O crime ocorreu dentro do estabelecimento dela, na Rua Cruzeiro do Nordeste, no bairro Conceição.

A idosa ainda foi levada por familiares ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde morreu. Segundo informações da polícia, o alvo dos criminosos era um homem que estava no local. Ele foi atingido nas nádegas e, de acordo com as investigações, não deu entrada em nenhuma unidade de saúde da cidade

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda conforme relatos, dois suspeitos chegaram ao bar em um veículo Volkswagen Gol de cor preta, de dados não anotados. Um deles desceu, enquanto o outro permaneceu no carro dando apoio ao comparsa. A dupla fugiu logo em seguida.

Leia Também:

Operação recupera 11 veículos roubados e prende oito investigados
Homem é preso após matar cachorro da irmã e ameaçar os pais
Homem é preso por ataque a tiros que feriu duas crianças na Bahia

Até a noite desta sexta-feira, os criminosos não haviam sido identificados e ou presos. A Polícia Civil apura o que motivou o crime. As informações são do Conectado News.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alvo do crime Bar dona de bar feira de santana fuga dos suspeitos HOMICÍDIO hospital HGCA idosa 64 anos morta Marlene Pereira Vitória morta engano Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia Salvador tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Idosa ainda foi levada ao HGCA, onde morreu
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x