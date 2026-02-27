Operação recupera 11 veículos roubados e prende oito investigados

Siga o A TARDE no Google

Onze veículos com registro de roubo foram recuperados e oito pessoas acabaram presas em flagrante durante a Operação Rodovia Segura, realizada nesta sexta-feira, 27, no sudoeste baiano. Os suspeitos vão responder por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Livramento de Nossa Senhora, após troca de informações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Veículos roubados no Rio

As investigações começaram depois que a corporação fluminense informou que carros roubados na cidade do Rio de Janeiro poderiam estar circulando no interior baiano. A apuração indicou que os automóveis estavam sendo comercializados na região com sinais identificadores adulterados.

Um dos veículos foi localizado estacionado em uma unidade hospitalar de Livramento de Nossa Senhora. Após perícia preliminar, foram identificados indícios de clonagem e adulteração, além de restrição por roubo.

A partir dessa constatação, novas diligências levaram à recuperação de outros automóveis nos municípios de Rio de Contas e Jussiape.

Destino dos veículos e dos presos

Os 11 veículos apreendidos passarão pelos procedimentos legais antes de serem devolvidos aos proprietários. Já os oito investigados permanecem custodiados e à disposição da Justiça.