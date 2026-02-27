Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SURTO PSICÓTICO

Homem é preso após matar cachorro da irmã e ameaçar os pais

Suspeito, de 32 anos, apresentou surto psicótico e deve passar por avaliação médica

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/02/2026 - 21:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem foi preso após ser rendido
Homem foi preso após ser rendido -

Um homem, de 32 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante na terça-feira, 24, no município de Boa Nova, sudoeste da Bahia, após matar a facadas o cachorro da irmã e ameaçar os pais. O crime ocorreu dentro da casa da família.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e profissionais da Secretaria de Saúde foram acionados para atender a ocorrência, que durou cerca de seis horas. Segundo informações preliminares, o suspeito estava em surto psicótico e não aceitou de render.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com informações, durante a negociação, o homem ameaçou agredir os agentes, caso eles entrassem na residência. Após horas de diálogo, um policial civil realizou um disparo técnico que atingiu a faca.

Homem matou cachorro a facadas
Homem matou cachorro a facadas | Foto: Reprodução

Em seguida, os policiais tiveram acesso ao imóvel e renderam o homem. Antes disso, houve luta corporal e o homem foi imobilizado. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos a animal e resistência à prisão.

Leia Também:

Homem é preso por ataque a tiros que feriu duas crianças na Bahia
Conheça os herdeiros do maior cartel do México após morte de El Mencho
Homem armado com faca invade açougue e causa pânico em Pernambués

O suspeito segue preso à disposição da Justiça e deverá passar por avaliação de saúde mental. As informações são do Blog Mateus Oliver Repórter.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia boa nova cachorro morto Flagrante Guarda Civil Municipal justiça maus-tratos Polícia Civil Polícia Civil BA Polícia Civil Bahia polícia militar surto psicótico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi preso após ser rendido
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Homem foi preso após ser rendido
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Homem foi preso após ser rendido
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Homem foi preso após ser rendido
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x