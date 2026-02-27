Homem é preso após matar cachorro da irmã e ameaçar os pais

Homem foi preso após ser rendido - Foto: Reprodução Blog Mateus Oliver Repórter

Um homem, de 32 anos, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante na terça-feira, 24, no município de Boa Nova, sudoeste da Bahia, após matar a facadas o cachorro da irmã e ameaçar os pais. O crime ocorreu dentro da casa da família.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e profissionais da Secretaria de Saúde foram acionados para atender a ocorrência, que durou cerca de seis horas. Segundo informações preliminares, o suspeito estava em surto psicótico e não aceitou de render.

Ainda de acordo com informações, durante a negociação, o homem ameaçou agredir os agentes, caso eles entrassem na residência. Após horas de diálogo, um policial civil realizou um disparo técnico que atingiu a faca.

Homem matou cachorro a facadas | Foto: Reprodução

Em seguida, os policiais tiveram acesso ao imóvel e renderam o homem. Antes disso, houve luta corporal e o homem foi imobilizado. Ele foi autuado em flagrante por maus-tratos a animal e resistência à prisão.

O suspeito segue preso à disposição da Justiça e deverá passar por avaliação de saúde mental. As informações são do Blog Mateus Oliver Repórter.