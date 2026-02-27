Homem armado com faca invade açougue e causa pânico em Pernambués

Siga o A TARDE no Google

Um homem armado com uma faca invadiu um açougue na tarde desta quinta-feira, 27, em Pernambués, e causou pânico entre clientes e funcionários.

Segundo a Polícia Militar, inicialmente as equipes foram informadas de que havia um possível assalto em andamento com refém, porém, segundo a corporação, ao chegar no local, foi constado que o homem estava em surto.

"Uma guarnição do batalhão responsável pela área realizava patrulhamento nas proximidades quando foi acionada para averiguar a denúncia. Ao chegar ao estabelecimento, os policiais constataram que o suspeito estava dentro do imóvel portando uma faca e apresentando comportamento agressivo", afirmou o capitão Adailton.

Encaminhado para unidade de saúde

Segundo ele, o homem foi contido e encaminhado para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Foi necessário aplicar técnicas de contenção e o uso progressivo da força para imobilizar o homem e controlar a situação. Não houve registro de vítimas feridas durante a ação. Após ser contido, o suspeito recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para avaliação médica".

Apesar do susto, não houve feridos.