Homem é preso suspeito de abusar da filha e obrigar a usar cocaína

Histórico do investigado já incluía registros anteriores - Foto: Divulgação | PMSE

A prisão de um homem de 45 anos, realizada na quarta-feira, 25, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, é resultado de investigações que apontam uma sequência de crimes cometidos contra a própria filha ao longo de anos.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente, hoje com 15 anos, teria sido vítima de abusos entre os 5 e os 13 anos de idade. Os episódios ocorreram no período em que ela morava com o pai em Catu. Além da violência sexual, o homem é suspeito de obrigá-la a consumir maconha e cocaína.

O histórico do investigado já incluía registros anteriores. Em fevereiro de 2022, ele foi preso por agredir física e psicologicamente a então companheira, mãe da adolescente, que estava no pós-parto do segundo filho do casal. Anotações policiais também mostram que, em agosto de 2024, a mulher voltou a denunciar o ex-companheiro por novas ameaças de morte e solicitou medidas protetivas de urgência.

As apurações foram conduzidas pela Delegacia Territorial de Catu. O mandado judicial foi cumprido por equipes da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari. Após a captura, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), em Salvador, onde passou por exames de lesões corporais e permanece custodiado, à disposição da Justiça.

A adolescente recebe acompanhamento da rede municipal de assistência psicossocial, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

