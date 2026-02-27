Menu
POLÍCIA

Menino de 11 anos mata pai adotivo após ter videogame confiscado

O caso aconteceu na residência onde a família morava

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

27/02/2026 - 9:22 h

Homem estava dormindo no momento do disparo
Um menino de 11 anos foi indiciado por homicídio doloso após ser acusado de matar o pai adotivo a tiros, na residência da família, na Pensilvânia, Estados Unidos.

De acordo com as informações, o crime ocorreu no dia 13 de janeiro, após a comemoração do aniversário do garoto, o pai, Douglas Dietz, de 42 anos, determinou que era hora de dormir e confiscou o videogame do filho, um Nintendo Switch. O aparelho foi guardado em um cofre onde também eram armazenadas armas de fogo. O caso foi divulgado pelo New York Post.

Sgundo a mãe do menino, Jillian Dietz, ele teria ido até o cofre para recuperar o console e, no local, pegou uma arma. Ainda conforme o depoimento, ele teria carregado o armamento e seguido até o quarto onde os pais dormiam.

A mulher afirmou às autoridades que estava dormindo no momento do disparo e só percebeu a situação após ouvir o tiro. Ela tentou acordar o marido, mas ele não reagiu. O garoto teria dito: “Papai está morto” e, em seguida, confessado: “Eu matei o papai”.

À polícia, o menino declarou que não pensou nas consequências antes de atirar. Ele compareceu, no dia 19 de fevereiro, ao Tribunal do Condado de Perry para responder às acusações.

