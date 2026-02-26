Aeroporto incita proibição de pessoas de pijamas durante voos

As roupas de dormir poderão ser proibidas no espaço - Foto: Ilustratativa | Freepik

O uso de pijamas em aeroportos dos Estados Unidos voltou a ser uma discussão na mídia. Nesta quinta-feira, 26, o Aeroporto Internacional de Tampa, na Flórida, divulgou um comunicado com uma declaração sobre o assunto.

“É hora de agir em uma crise ainda maior. Pijamas no aeroporto. Está na hora de ter uma difícil conversa. A loucura acaba hoje. O movimento começa agora. Ajude o Aeroporto Internacional de Tampa a se tornar o primeiro aeroporto sem Crocs e sem pijamas do mundo”, dizia o post, com um tom humorístico.

Entretanto, a brincadeira reacende a polêmica em torno do assunto, que já foi citado até mesmo por Sean Duffym, o secretário de Transportes dos Estados Unidos no governo Trump, em 2025. Na época, o político pediu que os norte-americanos parem de vestir roupas de dormir nos aeroportos.

“Seja um jeans com uma camisa decente, eu encorajaria as pessoas a se vestirem um pouco melhor, o que nos incentiva a nos comportar um pouco melhor”, disse ele na época, alegando que os pijamas são uma falta de respeito com as pessoas que estão ao redor.

Apesar dos pedidos, ainda não há uma proibição formal nos Estados Unidos sobre pessoas que usam pijamas em aeroportos. O uso das roupas de dormir nos espaços ainda é liberado, mas não é tão recomendado.