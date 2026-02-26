EM GENEBRA
Entre o diálogo e a guerra: Irã e EUA iniciam 3ª rodada de negociações
Sob mediação de Omã, delegações tentam evitar novo confronto militar
Por AFP e Redação
As delegações do Irã e dos Estados Unidos iniciaram, nesta quinta-feira, 26, uma terceira e crítica rodada de negociações em Genebra, na Suíça. Sob a mediação estratégica de Omã, o encontro tenta romper o estado de "nem guerra, nem paz" que domina o Oriente Médio desde o início de 2026.
A reunião ocorre em uma residência diplomática protegida, sob a sombra de ameaças militares diretas de Washington.
Impasse nuclear e a doutrina iraniana
O principal objetivo dos Estados Unidos é garantir que o Irã abandone permanentemente o desenvolvimento de armas atômicas. O presidente Donald Trump recentemente acusou Teerã de manter "ambições nucleares" ocultas.
Em contrapartida, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian rebateu as acusações, citando uma proibição doutrinária do Líder Supremo Ali Khamenei. “Não teremos armas nucleares de forma alguma. Mesmo que eu quisesse, não me seria permitido”, afirmou Pezeshkian, reiterando o direito do país ao uso pacífico da energia nuclear.
Mísseis balísticos: o novo ponto cego
Para o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o problema vai além das centrífugas nucleares. Washington quer incluir no acordo o fim do apoio iraniano a grupos hostis a Israel e, principalmente, o controle do programa de mísseis balísticos.
- Shahab-3: Míssil capaz de atingir Israel e partes da Europa.
- Ameaça Transatlântica: Trump afirmou no discurso sobre o Estado da União que o Irã busca mísseis capazes de alcançar os Estados Unidos em breve.
Histórico de confrontos e medo regional
A desconfiança é alimentada por eventos recentes. Em junho passado, ataques israelenses e bombardeios americanos a instalações nucleares iranianas interromperam o diálogo anterior.
