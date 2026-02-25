Procurador e Defensor da Venezuela renunciam após queda de Maduro

Siga o A TARDE no Google

O procurador-geral, Tarek Saab - Foto: Federico Parra/AFP

O sistema jurídico da Venezuela sofreu uma baixa dupla nesta quarta-feira, 25. O procurador-geral, Tarek Saab, e o defensor público, Alfredo José Ruiz Angulo, entregaram suas cartas de renúncia à Assembleia Nacional.

O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, durante sessão legislativa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As demissões ocorrem em meio ao vácuo de poder deixado pela captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, em janeiro. Enquanto Ruiz alegou motivos de saúde e familiares, Saab declarou ter cumprido seu dever em um cenário de crise extrema.

Comando interino e próximos passos

A Assembleia Nacional já definiu os substitutos temporários para evitar a paralisia das instituições:

Procuradoria-Geral: Assume interinamente a advogada Larry Daniel Devoe Márquez.

Assume interinamente a advogada Larry Daniel Devoe Márquez. Defensoria Pública: Tarek Saab permanecerá como interino até a nova nomeação.

Uma comissão de 13 deputados terá 30 dias para selecionar os novos titulares definitivos dos órgãos.

Contexto político

Tarek Saab ocupava o cargo desde 2017 e era um dos principais aliados de Maduro, sendo criticado pela oposição por omitir abusos das forças de segurança.

Sua saída marca o desmonte da cúpula jurídica que sustentava o antigo governo, dois meses após a incursão militar americana que levou Maduro a julgamento por narcotráfico em Nova York.