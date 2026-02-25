Menu
MUNDO
MUNDO

Procurador e Defensor da Venezuela renunciam após queda de Maduro

Uma comissão de 13 deputados terá 30 dias para selecionar os novos titulares

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

25/02/2026 - 21:29 h

O procurador-geral, Tarek Saab
O procurador-geral, Tarek Saab

O sistema jurídico da Venezuela sofreu uma baixa dupla nesta quarta-feira, 25. O procurador-geral, Tarek Saab, e o defensor público, Alfredo José Ruiz Angulo, entregaram suas cartas de renúncia à Assembleia Nacional.

O anúncio foi feito pelo presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, durante sessão legislativa.

As demissões ocorrem em meio ao vácuo de poder deixado pela captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, em janeiro. Enquanto Ruiz alegou motivos de saúde e familiares, Saab declarou ter cumprido seu dever em um cenário de crise extrema.

Comando interino e próximos passos

A Assembleia Nacional já definiu os substitutos temporários para evitar a paralisia das instituições:

  • Procuradoria-Geral: Assume interinamente a advogada Larry Daniel Devoe Márquez.
  • Defensoria Pública: Tarek Saab permanecerá como interino até a nova nomeação.

Uma comissão de 13 deputados terá 30 dias para selecionar os novos titulares definitivos dos órgãos.

Leia Também:

Venezuela anuncia anistia geral após prisão de Maduro
Após queda de Maduro, líder da oposição anuncia retorno à Venezuela
Venezuela: vice de Maduro toma posse como presidente

Contexto político

Tarek Saab ocupava o cargo desde 2017 e era um dos principais aliados de Maduro, sendo criticado pela oposição por omitir abusos das forças de segurança.

Sua saída marca o desmonte da cúpula jurídica que sustentava o antigo governo, dois meses após a incursão militar americana que levou Maduro a julgamento por narcotráfico em Nova York.

América-Latina internacional Política venezuela

