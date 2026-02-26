Caso Epstein: Hillary Clinton depõe nesta quinta a comissão dos EUA

Siga o A TARDE no Google

Hillary Clinton - Foto: Foto por ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, deve prestar depoimento nesta quinta-feira, 26, à comissão da Câmara que investiga as atividades do criminoso sexualJeffrey Epstein.

A oitiva ocorrerá a portas fechadas. O ex-presidente Bill Clinton também aceitou depor e falará na sexta-feira, 27. Caso se recusassem a comparecer, ambos poderiam ser alvo de medidas por desacato no Congresso.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Documentos já divulgados da investigação mostram fotografias de Bill Clinton ao lado de Epstein e de Ghislaine Maxwell, condenados por crimes sexuais. Apesar disso, o ex-presidente nunca foi acusado de envolvimento nas ilegalidades atribuídas ao financista.

À época da prisão de Epstein, em 2019, o porta-voz Angel Ureña afirmou que Clinton rompeu relações com ele antes das acusações e que não tinha conhecimento dos crimes.

Em relação a Hillary Clinton, não há registros públicos que indiquem proximidade ou envolvimento com Epstein. Ela não aparece em listas de voos nem foi mencionada em ações judiciais relacionadas ao caso.