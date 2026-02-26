INVESTIGAÇÃO
Caso Epstein: Hillary Clinton depõe nesta quinta a comissão dos EUA
Ex-secretária de Estado não aparece nos arquivos públicos
Por Victoria Isabel
A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, deve prestar depoimento nesta quinta-feira, 26, à comissão da Câmara que investiga as atividades do criminoso sexualJeffrey Epstein.
A oitiva ocorrerá a portas fechadas. O ex-presidente Bill Clinton também aceitou depor e falará na sexta-feira, 27. Caso se recusassem a comparecer, ambos poderiam ser alvo de medidas por desacato no Congresso.
Documentos já divulgados da investigação mostram fotografias de Bill Clinton ao lado de Epstein e de Ghislaine Maxwell, condenados por crimes sexuais. Apesar disso, o ex-presidente nunca foi acusado de envolvimento nas ilegalidades atribuídas ao financista.
À época da prisão de Epstein, em 2019, o porta-voz Angel Ureña afirmou que Clinton rompeu relações com ele antes das acusações e que não tinha conhecimento dos crimes.
Em relação a Hillary Clinton, não há registros públicos que indiquem proximidade ou envolvimento com Epstein. Ela não aparece em listas de voos nem foi mencionada em ações judiciais relacionadas ao caso.
