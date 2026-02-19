Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Caso Epstein: ex-príncipe do Reino Unido é preso durante investigação

Polícia apura suposto repasse de documentos oficiais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/02/2026 - 8:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-príncipe Andrew
Ex-príncipe Andrew -

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira, 19, dia do seu 66º aniversário, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público". A detenção ocorre no contexto das investigações sobre sua relação com o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, imóvel em que Andrew morou por muitos anos, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A corporação afirmou que a prisão foi realizada após “avaliação minuciosa” das alegações e que foram iniciadas buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk.

Leia Também:

Caso Epstein: diretora jurídica do Goldman Sachs renuncia após escândalo
Caso Epstein: Donald Trump se diz inocente e alvo de uma conspiração
Trump acusa escritor de armar contra ele no caso Epstein

Antes, a polícia anunciou que estava analisando informações segundo os quais Andrew teria repassado dados potencialmente confidenciais ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, no período em que foi enviado do Reino Unido para o comércio internacional (2001-2011).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caso epstein crimes sexuais investigações Jeffrey Epstein príncipe andrew

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-príncipe Andrew
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Ex-príncipe Andrew
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Ex-príncipe Andrew
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Ex-príncipe Andrew
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

x