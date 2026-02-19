Caso Epstein: ex-príncipe do Reino Unido é preso durante investigação

Siga o A TARDE no Google

Ex-príncipe Andrew - Foto: DANIEL LEAL / AFP

O ex-príncipe Andrew foi detido nesta quinta-feira, 19, dia do seu 66º aniversário, por "suspeita de má conduta no exercício de um cargo público". A detenção ocorre no contexto das investigações sobre sua relação com o financista Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais.

A polícia de Thames Valley, onde fica a residência Royal Lodge, imóvel em que Andrew morou por muitos anos, confirmou em um comunicado a detenção do irmão do rei Charles III da Inglaterra.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A corporação afirmou que a prisão foi realizada após “avaliação minuciosa” das alegações e que foram iniciadas buscas em endereços nos condados de Berkshire e Norfolk.



Antes, a polícia anunciou que estava analisando informações segundo os quais Andrew teria repassado dados potencialmente confidenciais ao criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, no período em que foi enviado do Reino Unido para o comércio internacional (2001-2011).